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Alerta por tormentas en Tucumán: qué se espera para el domingo

El domingo será la jornada más crítica, con ráfagas intensas, ocasional caída de granizo y valores de precipitación acumulada que podrían superar los 30 milímetros.

Alerta por tormentas en Tucumán: qué se espera para el domingo Foto: Osvaldo Ripoll - LA GACETA
Por LA GACETA Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para el domingo en Tucumán, con ráfagas de 70 km/h y granizo, ante la llegada de un frente de inestabilidad climática.
  • Las precipitaciones iniciarán este viernes con lluvias aisladas y persistirán el sábado. El domingo será el día crítico con acumulados de agua que podrían superar los 30 milímetros.
  • La alerta abarca casi toda la provincia, exceptuando valles. Se recomienda asegurar objetos, limpiar desagües y evitar salidas para prevenir accidentes por ráfagas y actividad eléctrica.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su pronóstico que Tucumán tendrá un fin de semana con precipitaciones. Se espera que viernes, sábado y domingo llueva, pero en diferentes regiones y con diferentes intensidades. También se anticipó que el domingo las condiciones serán excepcionales, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones para evitar daños y accidentes.

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El Sistema de Alerta Temprana (SAT) puso bajo alerta amarilla a la provincia. Hasta su última actualización, este viernes 17 de abril a las 5.06, la advertencia regía únicamente para el domingo, para la mayor parte del territorio tucumano. La única región que hasta el momento no fue marcada en amarillo corresponde al noroeste tucumano, en la zona de los valles.

Fin de semana de lluvias en Tucumán

Las precipitaciones empezarán a aparecer durante la tarde de este viernes en forma de lluvias aisladas. El SMN anunció una probabilidad de precipitación entre el 10 y 40%. La temperatura mínima de la jornada se ubicó en 18 °C durante las primeras horas de la madrugada. La máxima llegará a los 27 °C por la tarde. Las lluvias se extenderán hasta la noche, cuando el termómetro marque 22 °C.

Aunque también se anunciaron precipitaciones para el sábado, no lloverá durante todo el día. El cielo se mantendrá nublado durante la mayor parte del día. Lluvias aisladas se presentarán en horas de la tarde con una probabilidad de precipitación del 10 al 40%. Tanto la temperatura mínima como la máxima repetirán los valores del viernes.

Pronóstico del domingo: alerta por tormentas

Para el domingo sí se anunciaron precipitaciones para todo el día. Empezarán por la madrugada y se extenderán hasta la noche, alcanzando una intensidad cada vez mayor. El SAT informó que las tormentas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 milímetros que pueden ser superados en algunas zonas.

Las regiones afectadas corresponden a Burruyacú, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, San Miguel de Tucumán, Simoca, Trancas y Yerba Buena. También las zonas bajas de Lules, Alberdi, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo. Las tormentas empezarán por la tarde. Ante una alerta amarilla, el SAT recomienda:

  • Evitar salir
  • No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros
  • Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrar y alejarse de puertas y ventanas
  • Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento
  • Buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado en caso de estar al aire libre
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