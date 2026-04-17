Alerta por tormentas en Tucumán: qué se espera para el domingo

Fin de semana de lluvias en Tucumán

Las precipitaciones empezarán a aparecer durante la tarde de este viernes en forma de lluvias aisladas. El SMN anunció una probabilidad de precipitación entre el 10 y 40%. La temperatura mínima de la jornada se ubicó en 18 °C durante las primeras horas de la madrugada. La máxima llegará a los 27 °C por la tarde. Las lluvias se extenderán hasta la noche, cuando el termómetro marque 22 °C.