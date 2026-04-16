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El enigmático pueblo argentino donde vive una sola persona y sobran las historias olvidadas

Eligió quedarse en un pueblo fantasma que resiste al olvido, donde una pulpería centenaria mantiene viva la memoria de toda la comunidad .

El enigmático pueblo argentino donde vive una sola persona y sobran las historias olvidadas
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Pedro Meier es el único habitante de Quiñihual, Buenos Aires, donde mantiene viva una pulpería centenaria tras el cierre del ferrocarril en los años 90.
  • Tras el cese del tren, la comunidad emigró dejando casas vacías. Meier custodia el almacén familiar y cría animales, recibiendo a turistas atraídos por la soledad del paraje.
  • Quiñihual representa la resistencia de los pueblos fantasma bonaerenses. Su permanencia destaca el valor de la memoria histórica frente al fenómeno de la despoblación rural.
Resumen generado con IA

¿Qué historias puede guardar un pueblo donde hoy vive una sola persona y el resto parece detenido en el tiempo? En Argentina existe un lugar que despierta curiosidad por su soledad extrema y por las huellas de un pasado que todavía resisten entre construcciones vacías y calles silenciosas.

Se trata de Quiñihual, una pequeña localidad del sur bonaerense ubicada a varios kilómetros de los grandes centros urbanos. Su desarrollo estuvo ligado al ferrocarril, que durante años fue el motor económico y social de la zona. Sin embargo, la desaparición del servicio en la década del noventa marcó un antes y un después, empujando a sus habitantes a migrar y dejando al pueblo prácticamente aislado.

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Hoy, lo que supo ser una comunidad activa con cientos de vecinos, comercios, escuela y hasta un club de fútbol, quedó reducido a una presencia solitaria. Entre edificaciones abandonadas y rastros de otra época, el lugar conserva una memoria silenciosa que sigue despertando interés por las historias que aún tiene para contar.

La única persona que vive en el pueblo, atiende una desolada pulpería

Las familias migraron y el pueblo fue desvaneciéndose hasta quedar con un único habitante: Pedro Meier, de 67 años, quien decidió ser el custodio de un pueblo abandonado. "Vine a los siete, mi padre compró un campo y un almacén y bueno, de ese tiempo estoy acá”, graficó y siguió contando su historia "Alquilé unos campos, hace ya más de 30 años, cerca del pueblo, a unos 25 kilómetros, y antes de trabajar, me quedo allí haciendo chacras y luego voy a la pulpería, donde me quedo durante varias horas, esa es mi vida".

La pulpería de Pedro, cuya edificación data de fines del siglo XIX, tiene balanzas antiguas, múltiples mesas con diferentes manteles hogareños y la decoración de los diferentes productos en las repisas. Funciona como tienda, refugio y confidente. Relató que es concurrido por personas que se acercan de pueblos vecinos que se quedan hasta la noche y turistas fascinados por la historia del lugar.

¿Cómo es Quiñihual, el pueblo abandonado con un único habitante?

El nombre del paraje rinde homenaje a un cacique indígena que resistió, sin rendirse, durante la Conquista del Desierto. Quiñihual fue acorralado por el ejército de Roca en 1879 y eligió morir antes que abandonar su tierra. Esa historia de lucha y arraigo parece repetirse, casi un siglo y medio después, en la figura de Meier, quien defiende su modo de vida con las armas pacíficas del trabajo, la constancia y la memoria.

Al caer la noche, cuando las sierras ocultan el último destello y el campo se sumerge en el silencio, la luz del generador vuelve a prenderse.

La vida en Quiñihual exige un tipo de fortaleza que no se mide con relojes ni métricas urbanas. Pedro cría vacas, cerdos y animales de granja. “Antes se trabajaba muchísimo más. Porque siempre se asomaban gente. El progreso de los tractores, herramientas más grandes, se cortó la circulación de los trenes y eso provocó se cierre absolutamente todo”.

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