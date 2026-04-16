El enigmático pueblo argentino donde vive una sola persona y sobran las historias olvidadas

La única persona que vive en el pueblo, atiende una desolada pulpería

Las familias migraron y el pueblo fue desvaneciéndose hasta quedar con un único habitante: Pedro Meier, de 67 años, quien decidió ser el custodio de un pueblo abandonado. "Vine a los siete, mi padre compró un campo y un almacén y bueno, de ese tiempo estoy acá”, graficó y siguió contando su historia "Alquilé unos campos, hace ya más de 30 años, cerca del pueblo, a unos 25 kilómetros, y antes de trabajar, me quedo allí haciendo chacras y luego voy a la pulpería, donde me quedo durante varias horas, esa es mi vida".