Disney+: la impactante serie sobre el hijo de Pablo Escobar que revela secretos nunca contados

Con una narrativa intensa y alejada de los relatos tradicionales sobre el narcotráfico, la ficción se enfoca en el costado más humano y emocional de una historia atravesada por la violencia. Inspirada en la vida de Juan Pablo Escobar, hijo del célebre narcotraficante Pablo Escobar, la serie reconstruye una infancia marcada por el lujo, pero también por el peligro constante.