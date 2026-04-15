El Eternauta 2: ¿cuándo se estrena la segunda temporada confirmada de la serie?

Resumen para apurados
- Netflix confirmó en Argentina la segunda temporada de El Eternauta para dar continuidad a la historia de Juan Salvo, tras el éxito global de sus 10,8 millones de visualizaciones.
- La producción, dirigida por Bruno Stagnaro, se encuentra en etapa avanzada de desarrollo. Esta entrega contará con ocho episodios, dos más que la primera parte de la adaptación.
- Con un estreno proyectado para 2027, la serie busca expandir el universo narrativo de Oesterheld y Solano López, reafirmando el potencial de la industria audiovisual argentina.
Los fanáticos de El Eternauta pueden quedarse con la tranquilidad de que la serie se ganó al menos unas 10,8 millones de visualizaciones a nivel global y puso a la ficción argentina en las conversaciones entre diferentes lenguas alrededor del mundo. Esta producción tendrá una segunda entrega. Tras la confirmación de Netflix, surgieron algunas fechas tentativas y la ratificación de que la nueva etapa ya está en proceso.
El Eternauta tendrá una prolongación en la plataforma de Netflix. La serie dirigida por Bruno Stagnaro dará continuidad a los valerosos intentos de Juan Salvo y los sobrevivientes para defender a Buenos Aires de una amenaza extraterrestre que puso en el filo de la muerte a los habitantes de la provincia en una nevada mortal.
El futuro de la producción
Más allá de las confirmaciones, Bruno Stagnaro y su equipo no dieron mayor publicidad al futuro de El Eternauta. Aunque el gigante del streaming adelantó que habrá una segunda temporada, aún no se conoce la fecha de estreno. Se estima que esta será en 2027. Lo que es seguro es que la tira ya está en período de preproducción. Esto lo afirmó el vicepresidente de contenidos de la empresa para Latinoamérica, Francisco Ramos, a La Nación.
En tanto, Ramos señaló el año pasado que se estima que la segunda parte de la producción argentina tendría ocho episodios. De esa forma, contará con dos capítulos más que su entrega inicial.
Detalles sobre la adaptación del clásico
Se espera que en El Eternauta 2 se dé amplitud a lo que apenas fue esbozado en el debut de la serie. La adaptación de la clásica historieta de 1957 creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López mezcla ciencia ficción, política y épica colectiva, y en su comienzo exploró ese universo narrativo tan rico.
El propio Darín dio algunas pistas sobre el avance del proyecto: aseguró que “se encuentra en una muy avanzada etapa en su desarrollo”. Desde el equipo de producción, en la misma línea, adelantaron que las grabaciones iniciarán próximamente, alimentando aún más la expectativa de los fanáticos.