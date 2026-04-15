El Eternauta 2: ¿cuándo se estrena la segunda temporada confirmada de la serie?

El futuro de la producción

Más allá de las confirmaciones, Bruno Stagnaro y su equipo no dieron mayor publicidad al futuro de El Eternauta. Aunque el gigante del streaming adelantó que habrá una segunda temporada, aún no se conoce la fecha de estreno. Se estima que esta será en 2027. Lo que es seguro es que la tira ya está en período de preproducción. Esto lo afirmó el vicepresidente de contenidos de la empresa para Latinoamérica, Francisco Ramos, a La Nación.