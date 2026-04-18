Crisis en Venezuela: inflación muy alta y achique económico

Las relaciones informales entre la institución multilateral y las agencias gubernamentales venezolanas ya se habían reanudado de facto. “Hemos estado en contacto técnico con el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y la Agencia Nacional de Estadística, a nivel técnico. El gobierno venezolano también se ha puesto en contacto con nosotros, con el objetivo principal de comprender mejor la situación de la economía local, dijo.