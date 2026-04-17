El gendarme Nahuel Gallo demandó al régimen de Maduro tras pasar más de un año preso en Venezuela

La causa del Gobierno tiene como imputados a Maduro, quien permanece detenido en Estados Unidos tras su captura en 2025, a su ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y a otros funcionarios del régimen. Todos están acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos de forma sistemática contra la población civil desde al menos 2014, en el marco del principio de jurisdicción universal que habilita a la Argentina a investigar estos delitos .