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El gendarme Nahuel Gallo demandó al régimen de Maduro tras pasar más de un año preso en Venezuela

Se suma como querellante en la causa abierta en la justicia federal por crímenes de lesa humanidad.

NAHUEL GALLO. El gendarme argentino se encontraba detenido en la cárcel El Rode I de Venezuela. NAHUEL GALLO. El gendarme argentino se encontraba detenido en la cárcel El Rode I de Venezuela.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gendarme Nahuel Gallo se presentó hoy como querellante ante la Justicia Federal argentina contra el régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad tras su liberación.
  • Gallo permaneció secuestrado 448 días en la cárcel venezolana El Rodeo I. Tras ingresar al país en 2024, estuvo incomunicado hasta su reciente liberación y regreso a la Argentina.
  • La causa aplica el principio de jurisdicción universal contra Maduro y sus funcionarios. Se busca sentar un precedente judicial contra la impunidad por delitos sistemáticos en la región.
Resumen generado con IA

El gendarme argentino Nahuel Gallo demandó este viernes al régimen de Nicolás Maduro tras permanecer más de un año secuestrado en Venezuela. A través de sus redes sociales confirmó que se presentó como querellante en la causa que mantiene la Justicia Federal argentina contra el exmandatario y otros integrantes del régimen por crímenes de lesa humanidad.

Milei recibió al gendarme argentino Nahuel Gallo en Casa Rosada tras su liberación en Venezuela

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“Sobreviví 448 días de secuestro en Venezuela. Hoy doy un paso para que haya justicia. Pido ser reconocido como víctima y parte querellante, con todas las facultades que la ley me otorga. No voy a quedarme callado. Por mí, por mi familia y por todos los que han sufrido este horror que no puede quedar impune”, escribió en X.

La causa del Gobierno tiene como imputados a Maduro, quien permanece detenido en Estados Unidos tras su captura en 2025, a su ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y a otros funcionarios del régimen. Todos están acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos de forma sistemática contra la población civil desde al menos 2014, en el marco del principio de jurisdicción universal que habilita a la Argentina a investigar estos delitos .

Patricia Bullrich recibió al gendarme Nahuel Gallo en el Senado: “Fue una charla muy importante”

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Gallo, de 34 años, había sido detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando ingresó a Venezuela y permaneció cautivo durante 448 días, en condiciones de incomunicación, hasta su liberación el 1° de marzo pasado . Tras su regreso, arribó a la Argentina en un avión privado vinculado a la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En el aeropuerto de Ezeiza fue recibido por su esposa María Alexandra Gómez, la ministra Alejandra Monteoliva y la entonces titular de Seguridad, Patricia Bullrich, en medio de un fuerte operativo. Allí también se reencontró con su hijo Víctor.

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