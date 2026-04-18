El Gobierno nacional recurre a la Corte para frenar la Ley de Financiamiento Universitario

Además, el Poder Ejecutivo solicitó que los integrantes de la Corte Suprema se excusen de intervenir en el caso debido a su condición de docentes universitarios y sean reemplazados por conjueces. En su presentación, sostuvo que se trata de una cuestión federal y que la medida cautelar dictada resulta equiparable a una sentencia definitiva, en tanto genera un “grave e irreparable perjuicio al Estado” al disponer gastos sin financiamiento específico, lo que -según advierten- podría comprometer el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las funciones estatales.