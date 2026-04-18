Cómo eran las travesías a los valles antes de 1943

El viaje a caballo en esos tiempos insumía unas 14 horas desde Acheral, por empinadas sendas y tras cruzar más de un centenar de veces el río. En la nota “Hacia Tafí, a caballo” (16/02/2002), Carlos Páez de la Torre (h) recoge el testimonio de la señora María Justina Navarro de Villalonga, quien cuenta que en los 30 iban a veranear en la casa de su abuelo en el valle. Salían a las 3 de Tucumán en tren hasta Acheral y desde allí partían, a las 7, a caballo y con mulas para llevar las cargas. Almorzaban en un paraje llamado “La Casita” y luego subían faldeando el Ñuñorco hasta La Angostura. Llegaban a las 5 de la tarde.