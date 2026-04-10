Recuerdos fotográficos: 1915. Se habilita un pozo de agua en Mate de Luna y Pellegrini

Padilla se preocupó por la construcción de canales y acequias e hizo excavar 30 pozos semisurgentes. En diciembre de 1914 resolvió, por decreto-acuerdo, la perforación de uno de 140,60 metros en la esquina de Mate de Luna y Pellegrini, para dar riego y agua a las dos arterias de la Mate de Luna y provisión de agua potable para el vecindario y para el Jardín Zoológico (que estaba donde se encuentra el hoy Parque Avellaneda). Los motivos eran la higiene y brindar facilidades para urbanizar el suburbio y para el tránsito en la Mate de Luna. Esta era el paseo favorito de la sociedad en las tardes de verano y era muy polvorienta en invierno, según se daba cuenta la “Guía Social” de Arturo E. Guasch, de 1916.