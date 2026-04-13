Recuerdos fotográficos: 1915. Cuando trasladaron el menhir al parque 9 de Julio

La expedición salió el 4 de octubre de 1915 y llegó a Acheral el 3 de noviembre. Cuando la gente de la montaña preguntaba qué llevaban, le decían que se trataba del cadáver de un indio, muy viejo y muy rico, que había dispuesto que lo enterraran en Tucumán. “Bienvenido el gigante de piedra”, escribió en LA GACETA Ricardo Jaimes Freire, que celebró la “feliz idea” del gobernador. El 6 de noviembre fue instalado el megalito de 1.800 kilos, cerca de la casa del Obispo Colombres, orientado estratégicamente como reloj solar.