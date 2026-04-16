Recuerdos fotográficos: el megatraslado de los menhires en 1977

En esa zona, en la estancia de Justiniano Frías, fue hallado el más famoso, que lleva el nombre del naturalista Juan B. Ambrosetti. Ese menhir fue trasladado por decisión del gobernador Ernesto Padilla al Parque 9 de Julio en 1915. En los años 60 hubo propuestas para reunir estas figuras en un parque arqueológico del menhir y allí se llevó una veintena; pero fue en 1977, en la dictadura, cuando se hizo un megatraslado de todas las piezas posibles a la loma de la entrada al valle. Así lo relata Bravo: “conminando a punta de pistola a los vecinos de El Mollar, El Rincón, Casas Viejas y otras localidades a entregar las piezas que hubiesen en sus domicilios y avisar de las piezas que se encontraran en otros lugares, se reunió un conjunto de 121 menhires que fueron llevados a la loma que enfrenta la embocadura de la Quebrada del río de Los Sosa. La ubicación del parque constituye un excelente divisadero, pero climatológicamente fue un desacierto”. Bravo describe que allí estuvieron expuestos a la lluvia ácida que llega de la llanura tucumana y a “las caricias abrasivas de los vientos cargados de arena”, además de la gran variación de la temperatura diurna del valle en esa altura.