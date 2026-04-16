Recuerdos fotográficos: el megatraslado de los menhires en 1977
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
Los menhires de los Valles Calchaquíes caracterizaron la zona de El Mollar, en especial el sector llamado Casas Viejas. Su número fue variando con el tiempo, relató Orlando Bravo en Una lectura astronómica sobre los mehires de “Casas Viejas” (Ed. Rectorado, 2003). Según los registros de 1897, 1919 y 1928, eran sacados o trasladados por los pobladores.
En esa zona, en la estancia de Justiniano Frías, fue hallado el más famoso, que lleva el nombre del naturalista Juan B. Ambrosetti. Ese menhir fue trasladado por decisión del gobernador Ernesto Padilla al Parque 9 de Julio en 1915. En los años 60 hubo propuestas para reunir estas figuras en un parque arqueológico del menhir y allí se llevó una veintena; pero fue en 1977, en la dictadura, cuando se hizo un megatraslado de todas las piezas posibles a la loma de la entrada al valle. Así lo relata Bravo: “conminando a punta de pistola a los vecinos de El Mollar, El Rincón, Casas Viejas y otras localidades a entregar las piezas que hubiesen en sus domicilios y avisar de las piezas que se encontraran en otros lugares, se reunió un conjunto de 121 menhires que fueron llevados a la loma que enfrenta la embocadura de la Quebrada del río de Los Sosa. La ubicación del parque constituye un excelente divisadero, pero climatológicamente fue un desacierto”. Bravo describe que allí estuvieron expuestos a la lluvia ácida que llega de la llanura tucumana y a “las caricias abrasivas de los vientos cargados de arena”, además de la gran variación de la temperatura diurna del valle en esa altura.
Fueron colocados en un operativo en que trabajaron 278 obreros bajo las órdenes del capitán Juan E. Salaverry. Los localizaron (sin precisar datos de dónde habían sido sacados) mientras se parquizaba el sector y se esperaba que se formara el embalse La Angostura, que a fin de ese año iba a estar lleno. Con el paso de los años se denunciarían robos, vandalismo y abandono. “Nunca tendrían que haber sido sacados de su contexto originario, que ahora se desconoce. Ahí comienza lo irremediable. Lo que venga después no será más que un parche. Pero se están deteriorando, y hay que protegerlos de la gente”, diría el geógrafo e investigador Alfredo Bolsi en 2002, cuando fueron sacados de esa loma y trasladados nuevamente hacia la Sala en El Mollar.
La foto principal fue sacada en 1982 por Aldo Sessa para el libro “Tucumán” de LA GACETA. La segunda foto es una postal de 1979 que muestra el menhir Ambrosetti en la cima de la loma, y la tercera muestra el cartel vial y la señal de cemento que indica la loma del parque erigido en 1977.