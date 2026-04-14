Recuerdos fotográficos: el menhir Ambrosetti, eje de debates

El 3 de diciembre de 1915 ya estaba instalado cerca de la hoy Casa de la Industria Azucarera, donde también se inauguró un busto del Obispo Colombres. El traslado y la revalorización de la casa de Colombres fueron pensados por el gobernador como elementos importantes para los festejos del centenario de la Independencia. El traslado les dio material a los opositores del conservador Padilla para hacer caricaturas y versos intencionados. En el diario El Orden se dibujó al gobernador junto al menhir: llevaba en una mano el símbolo romano de los deportes y en la otra aferraba una cinta atada al cuello de una pequeña elefanta. La leyenda decía que las “cuatro obras fundamentales” de su gobierno eran “conseguir enhiestar el menhir, dar leche a la infancia desvalida, fomentar el deporte en la niñez y velar por la salud de Ernestina, la (elefanta) huésped del zoo”. La elefanta había sido un regalo del gobernador al zoológico, que entonces estaba ubicado donde hoy está el parque Avellaneda, en Mate de Luna y Pellegrini.