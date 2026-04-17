“Hay un rumor de que quieren intervenir el PJ para poner a un pastor”, advirtió Pichetto

En una entrevista reciente, el pastor se refirió a esa posibilidad: “Estoy muy cómodo allá (por Estados Unidos). Financieramente, estable, puedo ayudar, puedo hacer los programas desde allá. No iría ni por el cobre, el dinero, ni por el bronce, el reconocimiento. Si me lo preguntabas hace dos años, te hubiese dicho que no. Pero como dijo Martin Luther King: ‘El problema no es lo que hace la gente mala, sino la omisión de la gente buena. Si los que nos creemos medianamente honestos, mirá lo que te voy a decir, tendríamos que decir totalmente honestos... pero si los que creemos que somos íntegros no hacemos nada, siempre la política va a estar en manos de corruptos. Hay que levantarse y hacer algo”.