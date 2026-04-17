“Hay un rumor de que quieren intervenir el PJ para poner a un pastor”, advirtió Pichetto

Resumen para apurados
- Miguel Pichetto alertó este viernes sobre rumores de una intervención judicial al PJ para ceder el control al pastor Dante Gebel, ante el complejo escenario que vive el peronismo.
- La maniobra sería impulsada por sectores del norte ante la inhabilitación de Cristina Kirchner. Gebel, radicado en EE.UU., cuenta con agrupaciones que ya promueven su postulación.
- El posible desembarco de figuras religiosas genera tensión en el PJ tradicional. Gebel no descarta competir por la presidencia en 2027, planteando un nuevo modelo de liderazgo.
El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) afirmó este viernes que existen rumores sobre un intento de intervenir el Partido Justicialista (PJ) con el objetivo de ponerlo “a disposición de un pastor que da vueltas por Estados Unidos”, en referencia al evangelista Dante Gebel.
“Hay un rumor de que un grupo minoritario quiere intervenir el Partido Justicialista (PJ) para ponerlo a disposición de un pastor que da vueltas por Estados Unidos”, sostuvo Pichetto.
En ese sentido, agregó: “Escucho rumores de gente que dice que algunos sectores minoritarios quieren la intervención del PJ cuando no hay ningún fundamento para que el partido sea intervenido. El partido tiene autoridad, tiene un congreso partidario. Hay un rumor de que la Justicia electoral quiere intervenir para tratar de ponerlo a disposición de un pastor que esta dando vueltas por Estados Unidos”.
En diálogo con Radio Led, el legislador continuó: “La -presunta- intervención está empujada por algún gobernador del norte. Hay una construcción de un outsider”.
Pichetto también planteó reparos sobre la posible irrupción de figuras religiosas en la política partidaria. “Pero si un hombre quiere participar, no se le puede impedir, pero yo no participaría de un proyecto que tiene la religión”, marcó, en referencia a la construcción de un peronismo unificado e incluyente.
Actualmente, el PJ está presidido por la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111 tras la condena firme a seis años en la causa Vialidad. En ese contexto, dentro del arco político surgen cuestionamientos sobre su continuidad al frente del partido, debido a su exclusión del padrón electoral y la imposibilidad de ser afiliada.
¿Dante Gebel candidato?
Dante Gebel, de 57 años, inició su recorrido mediático a comienzos de la década del 90 en una radio cristiana de Munro, en la provincia de Buenos Aires. Con un estilo que combina prédica, humor y relato, luego se expandió a otros formatos.
En 2008 se radicó en Estados Unidos, donde asumió el liderazgo del área latina de la Catedral de Cristal, una de las iglesias más reconocidas de ese país en los años 80. Tras la quiebra de esa institución, fundó su propia congregación: River Church.
Su último espectáculo, PresiDante, tuvo éxito en distintos países de América y alimentó versiones sobre un eventual salto a la política. Entre sus vínculos personales figura el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Si bien aún no definió su futuro, el 19 de marzo un espacio denominado Consolidación Argentina -integrado por exlibertarios, sindicalistas y deportistas- realizó un acto en Lanús para impulsar su candidatura presidencial. Gebel, que se encontraba de gira por Latinoamérica, no participó del evento, aunque los organizadores aseguraron que autorizó el uso de su imagen.
En una entrevista reciente, el pastor se refirió a esa posibilidad: “Estoy muy cómodo allá (por Estados Unidos). Financieramente, estable, puedo ayudar, puedo hacer los programas desde allá. No iría ni por el cobre, el dinero, ni por el bronce, el reconocimiento. Si me lo preguntabas hace dos años, te hubiese dicho que no. Pero como dijo Martin Luther King: ‘El problema no es lo que hace la gente mala, sino la omisión de la gente buena. Si los que nos creemos medianamente honestos, mirá lo que te voy a decir, tendríamos que decir totalmente honestos... pero si los que creemos que somos íntegros no hacemos nada, siempre la política va a estar en manos de corruptos. Hay que levantarse y hacer algo”.
Finalmente, aseguró que “no descarta” presentarse como candidato a presidente de la Argentina en 2027.