Preocupación por la salud de Mario Alarcón: el actor lleva 17 días internado tras una complicación cardíaca

Resumen para apurados
- El actor Mario Alarcón, de 80 años, permanece internado hace 17 días en el Sanatorio de La Esperanza por una insuficiencia cardíaca. Tras ser intubado, muestra evolución favorable.
- Ingresó el 31 de marzo por problemas respiratorios y luego fue diagnosticado con una isquemia. Alarcón posee 50 años de carrera y actuó en el film ganador del Oscar El secreto de sus ojos.
- Los médicos buscan estabilizar su cuadro para darle el alta o colocarle un marcapasos (CDI). Su evolución genera gran expectativa en el ambiente artístico por su enorme legado.
El reconocido actor Mario Alarcón permanece internado desde hace 17 días en el Sanatorio de La Esperanza luego de sufrir una insuficiencia cardíaca derivada de un cuadro de isquemia, situación que generó preocupación en el ambiente artístico.
La información fue confirmada por su hijo, Matías Alarcón, quien detalló que el 31 de marzo su padre ingresó a la guardia del Hospital Durand con un cuadro respiratorio. Posteriormente, fue derivado a la Clínica de la Esperanza, donde los médicos detectaron que había sufrido una isquemia y diagnosticaron una miocardiopatía.
“Lo fueron estabilizando, pero hace cinco días tuvo un nuevo episodio respiratorio y lo tuvieron que intubar”, explicó su hijo a TN, al referirse a uno de los momentos más críticos de la internación.
En las últimas horas, sin embargo, el cuadro mostró signos de mejoría. “Hoy, por suerte, ya le sacaron el respirador; él está lúcido y se siente bien. Ahora el foco es seguir tratando la insuficiencia cardíaca”, señaló Matías Alarcón.
Respecto de los próximos pasos, indicó que el objetivo es estabilizar su condición cardíaca para avanzar hacia el alta médica con tratamiento farmacológico. Además, no se descarta la colocación de un CDI, un dispositivo que funciona como marcapasos, desfibrilador y sincronizador cardíaco.
Nacido en Rosario en 1945, Mario Alarcón es una de las figuras más respetadas de la actuación en la Argentina. Aunque inicialmente pensó en estudiar Derecho, su vocación artística surgió a partir de una clase de literatura, lo que lo llevó a formarse con maestros como Augusto Fernandes.
Radicado en Buenos Aires desde 1968, desarrolló una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, consolidándose como un intérprete de referencia durante más de cinco décadas. Integró elencos emblemáticos como el del Teatro San Martín y la Comedia Nacional del Teatro Nacional Cervantes, y participó en más de 60 obras.
Entre sus trabajos más destacados en teatro figuran “El avaro”, “Mateo”, “Jettatore” y “La vis cómica”, esta última especialmente reconocida por la crítica y el público.
En cine, alcanzó proyección internacional con su participación en El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar, donde interpretó al juez Fortuna Lacalle. También integró producciones internacionales y trabajó junto a figuras de Hollywood.
En televisión, dejó su marca en ficciones como Los Simuladores y “Entre Caníbales”, por la que fue nominado al Martín Fierro.
A lo largo de su carrera recibió importantes reconocimientos, entre ellos el ACE de Oro y el Premio Konex de Platino. En 2023 volvió a los escenarios con “Cyrano de Bergerac” en el Teatro San Martín, donde interpretó al Conde de Guiche, reafirmando su vigencia y su compromiso con el oficio.
Por estas horas, su evolución es seguida de cerca por su entorno familiar y por el ambiente artístico, a la espera de una recuperación sostenida.