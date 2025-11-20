Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Filmes no comerciales: una producción italiana y otra argentina
La Linterna Mágica rinde tributo al cine del italiano Ermmano Olmi con la proyección gratuita, desde las 20.30 de “La leyenda del Santo Bebedor” en El Círculo de la Prensa (Mendoza 240). Andreas (Rutger Hauer) es un vagabundo más de los muchos que viven bajo los puentes de París. Cuando recibe de un desconocido la suma de doscientos francos, con la única condición de devolverlos como ofrenda a la imagen de una santa, emprende un peregrinaje espiritual para ser digno del favor recibido. A partir de las 20, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251), se verá “El portal”, del argentino Mariano Argento y con Mario Alarcón, Selva Alemán, Héctor Bidonde y Marina Gleezer, con tres historias dentro de un mismo edificio, pero en diferentes épocas.
Festival Plum: un encuentro de animación en Tafí del Valle
Entre mañana y el domingo, en Tafí del Valle se realizará la Tercera Edición del Festival Internacional de Cine de Animación Plum!, organizado por la productora tucumana Tincazo Cine y las cooperativas Ruta del Tejido y Tropa Circa. Con entrada libre y gratuita, el programa tendrá proyecciones competitivas de cortos en las categorías internacional (como la italiana “Playing God” -foto-), latinoamericana y de videoclips; talleres; charlas; música en vivo y una feria gráfica en distintos espacios. Se recibieron más de 300 producciones de todo el mundo y fueron seleccionados 82 filmes.
Tafí Viejo: música, letras y artes visuales
La música se apoderará desde las 19 de la Casa de la Cultura “Catalina Albarracín de Suárez”de Tafí Viejo (avenida Alem 755) cuando los alumnos y alumnas del sexto año B de la Escuela Secundaria Ingeniero Osvaldo M. Costello brinden un concierto con entrada libre. A la misma hora, en la Sala de Artes Visuales Ernestina Salazar del Mercado Municipal (Uttinger y San Martín) se inaugurará la muestra “ Historias encontradas XVI” a cargo de los grupos Sathiri (artes visuales), Espigas (literatura) y Sol Sostenido (música).
Teatro: vuelve “Marat-Sade”
El Teatro Estable de la Provincia repondrá desde las 21 en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), “Marat/Sade”, la obra de Peter Weiss en la cual enfrenta los hechos de la Revolución Francesa con el poder de la ficción, bajo la dirección de Jorge Gutiérrez. La puesta recibió siete nominaciones a los premios Artea. Por aparte, el show “Guerreras doradas” tendrá cuatro funciones hoy a partir de las 14.30, en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550), con Rumi, Mira y Zoey luchando contra el mal.
Conciertos: propuestas del Ente Cultural
“Corazón de pianista” es el nombre del concierto que tendrá al ruso Dmitry Myachin -foto- como protagonista, secundado por la Orquesta Académica de la Fundación Cristian Zarb bajo la dirección de Héctor Lizana y con Marianna Kazakova (violín) y Juan Manuel Benedicto (chelo) como invitados. La función será a partir de las 21 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), en una actividad del Ente Cultural. El pianista acredita una extensa trayectoria internacional y ofrecerá una selección de obras propias. Con entrada libre, desde las 20.30 en la Parroquia Nuestra Señora del Valle (Florida Sur 251, Yerba Buena) se presentará “Paisajes del alma”, un recital a capella del Coro Estable de la Provincia dirigido por Juan Pablo Cadierno, con piezas del barroco italiano, contemporáneas y populares.
Presentaciones de libros: experiencias personales
“El autodidacta y las tramas” es el libro autobiográfico del artista textil Jesús Casimiro, que lanzará a las 19 en el Museo Folklórico Provincial General Manuel Belgrano (24 de Septiembre 565). En su texto recorre su trayectoria desde sus inicios en Luracatao, su comunidad natal en Salta, y despliega una mirada retrospectiva sobre las etapas que marcaron su carrera hasta la actualidad. En tanto, la Fundación Federalismo y Libertad organizó para esta tarde desde las 19.30 en el Salón Bolívar del hotel Catalinas Park (avenida Soldati 380) la presentación del libro “El Quinto Poder. Cómo la ciudadanía digital puede reinventar la democracia”, del diputado nacional del PRO Martín Yeza, escrito junto con el especialista en tecnología Joan Cwaik. Yeza, además, compartirá una charla abierta sobre su experiencia como intendente de Pinamar.
En vivo: 30 años de la Vela Puerca en el Palacio de los Deportes
Habrá canciones de sus primeros discos y de sus últimas grabaciones, junto con los clásicos y una puesta visual renovada, en el cierre de su gira por los 30 años de música. Los uruguayos de La Vela Puerca vuelven a Tucumán hoy desde las 21, en un recital en el Palacio de los Deportes del parque 9 de Julio que se prevé inolvidable y emotivo con su fusión de rock, ska, punk y candombe para crear un estilo único.
Recitales: distintos estilos
Los alumnos de Batiah Adler de Chazal darán su muestra final en el auditorio del Instituto Superior de Música de la UNT (Chacabuco 242), a las 14. “El Conservatorio en el Virla” es la gala lírica orquestal que tendrá lugar en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) a las 20, con estudiantes de tres cátedras del Conservatorio de Música de la Provincia. Desde las 21.30, en el Bar Irlanda y con acceso libre, la banda Cleveland rendirá tributo a Soda Stéreo; mientras que en el Restó Boris (San Juan 1.131) actuará Häshtäg. Desde las 22, en la terraza del Bar Máncora (Congreso 176) se presentará el ensamble de percusión con señas Late, con entrada a la gorra. En Yerba Buena, Sergio y Luján interpretarán temas del lírico pop en el shopping Portal Tucumán. Y Nico Ramos hará su folclore en Los Hornos (avenida Aconquija 2.419) desde las 21.30.
Casa Museo de la Ciudad: “el hilo de las moiras”, de Juan Ramazzotti
Mito, historia y vida cotidiana se enlanzan en “El hilo de las Moiras”, libro que Juan Ramazzotti presentará hoy a las 20 en la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532). Acompañarán al actual decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (UNT) las Doctoras en Letras Liliana Massara y Gabriela Palazzo. “Ramazzotti, enmascarado en múltiples formas narrativas, usa con eficacia un lenguaje preciso y versátil, adaptado a las exigencias de cada trama. Su estilo elegante explora la culpa, la memoria y la fragilidad humana”, destacó Palazzo.