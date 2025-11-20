Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Recitales: distintos estilos

Los alumnos de Batiah Adler de Chazal darán su muestra final en el auditorio del Instituto Superior de Música de la UNT (Chacabuco 242), a las 14. “El Conservatorio en el Virla” es la gala lírica orquestal que tendrá lugar en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) a las 20, con estudiantes de tres cátedras del Conservatorio de Música de la Provincia. Desde las 21.30, en el Bar Irlanda y con acceso libre, la banda Cleveland rendirá tributo a Soda Stéreo; mientras que en el Restó Boris (San Juan 1.131) actuará Häshtäg. Desde las 22, en la terraza del Bar Máncora (Congreso 176) se presentará el ensamble de percusión con señas Late, con entrada a la gorra. En Yerba Buena, Sergio y Luján interpretarán temas del lírico pop en el shopping Portal Tucumán. Y Nico Ramos hará su folclore en Los Hornos (avenida Aconquija 2.419) desde las 21.30.