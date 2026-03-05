Patricia Bullrich recibió al gendarme Nahuel Gallo en el Senado: “Fue una charla muy importante”

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, mantuvo este jueves una reunión con el gendarme Nahuel Gallo, quien fue liberado recientemente tras permanecer 448 días detenido en Venezuela.
El encuentro se produjo en el despacho de la legisladora en el Senado y forma parte de las actividades que el efectivo realiza desde su regreso a la Argentina luego de su excarcelación.
Gallo recuperó la libertad el domingo pasado luego de más de un año encarcelado en el penal El Rodeo 1, donde estaba detenido desde diciembre de 2024. Su liberación se concretó tras gestiones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), lo que marcó un nuevo capítulo en el proceso de retorno del gendarme al país.
Tras su excarcelación, el integrante de la fuerza inició una etapa de recuperación y reinserción, además de mantener encuentros con autoridades y ofrecer sus primeras declaraciones públicas sobre lo vivido durante el cautiverio.
Durante la reunión de este jueves, Bullrich recibió a Gallo con un abrazo y le transmitió sus sensaciones tras el largo período de detención. “Lo que sufrimos”, le dijo la senadora y agregó: “Fue muy duro. Acá estuvimos Gendarmería y nosotros, activando medidas. Sabíamos por lo que estabas pasando, tu sufrimiento y tu valentía”.
En el encuentro, el gendarme relató algunos aspectos de su experiencia en prisión. Según contó, vivió “momento duros” que intentó “sobrellevar”. También cuestionó los métodos utilizados por las autoridades venezolanas en el momento de su detención.
“Sentí bronca porque sabía que no eran los métodos adecuados para tratar a una persona”, expresó. No obstante, manifestó su alivio por haber recuperado la libertad y regresar al país. “Ahora estoy en casa”, afirmó, al tiempo que se mostró agradecido por las gestiones de Nación para lograr su liberación.
Patricia Bullrich contó detalles del encuentro con Nahuel Gallo
Al finalizar la reunión, Bullrich dio detalles sobre la conversación mantenida con el gendarme. “Hablamos muchísimo de lo que fue este año que vivió él y de lo que hizo Argentina para su liberación. También de cuestiones de carácter íntimo de la cárcel que las va a contar él cuando esté en condiciones”, explicó.
La legisladora también destacó la relevancia del encuentro y recordó que siguió de cerca el caso desde el inicio. “Fue una charla muy importante”, señaló, antes de agregar: “Yo como ministra de Seguridad seguí el caso desde el primer día”.
La emociÃ³n de tenerte de nuevo en casa, Nahuel. pic.twitter.com/LvU1bjsL7C— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 5, 2026