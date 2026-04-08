Milei recibió al gendarme argentino Nahuel Gallo en Casa Rosada tras su liberación en Venezuela

El encuentro se llevó a cabo en el despacho presidencial y marcó el primer cara a cara entre ambos desde la liberación del efectivo, ocurrida hace poco más de un mes. De la reunión participaron también el jefe de Gendarmería, Claudio Brilloni; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno; y la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. Se trata del mismo grupo de funcionarios que había recibido a Gallo en el Aeropuerto de Ezeiza a su regreso al país.