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Milei recibió al gendarme argentino Nahuel Gallo en Casa Rosada tras su liberación en Venezuela

El efectivo, que estuvo 448 días detenido, mantuvo su primer encuentro con el Presidente.

Milei recibió al gendarme argentino Nahuel Gallo en Casa Rosada tras su liberación en Venezuela
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei recibió este miércoles en la Casa Rosada al gendarme Nahuel Gallo, tras su liberación después de estar 448 días detenido por el régimen de Venezuela.
  • El efectivo sufrió torturas psicológicas en la cárcel El Rodeo. En la reunión participaron Patricia Bullrich y otros ministros tras la repatriación gestionada con apoyo de la AFA.
  • Este encuentro refuerza la postura crítica del gobierno argentino ante el régimen de Maduro y marca un hito en la defensa de ciudadanos detenidos arbitrariamente en el exterior.
Resumen generado con IA

El presidente de la Nación, Javier Milei, recibió este miércoles en la Casa Rosada a Nahuel Gallo, el gendarme argentino que permaneció 448 días detenido en Venezuela. 

El encuentro se llevó a cabo en el despacho presidencial y marcó el primer cara a cara entre ambos desde la liberación del efectivo, ocurrida hace poco más de un mes. De la reunión participaron también el jefe de Gendarmería, Claudio Brilloni; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno; y la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. Se trata del mismo grupo de funcionarios que había recibido a Gallo en el Aeropuerto de Ezeiza a su regreso al país.

Tras el encuentro, Bullrich calificó la reunión como “emotiva” y detalló que el gendarme le relató al Presidente lo vivido durante su cautiverio. “Su fortaleza refleja coraje, honor y un respeto profundo por su uniforme y por la Patria”, expresó en sus redes sociales.

Gallo permaneció más de un año privado de su libertad en el centro de detención El Rodeo, en las afueras de Caracas. Según contó al regresar a la Argentina, durante ese período sufrió “bastantes torturas psicológicas” y evitó dar detalles sobre las situaciones vividas.

Luego de su repatriación -gestionada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)- el gendarme permaneció en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional para la realización de estudios médicos. Más tarde, brindó una conferencia de prensa en la que se refirió a su prolongado cautiverio y pidió por la liberación de otros 24 extranjeros que continuaban detenidos.

En esa instancia, Gallo estuvo acompañado por los ministros Quirno y Monteoliva, quienes actuaron como nexo entre el Ejecutivo y el efectivo durante el proceso posterior a su regreso.

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