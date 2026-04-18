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Las empresas que vayan a exportar a China deben inscribirse en el Senasa

El miércoles vence el plazo para anotarse en el Registro de Importadores y Exportadores de la Aduana. Todos los requisitos.

Hace 6 Hs

En el marco del calendario anual de actualización de registro y de los acuerdos bilaterales que establecen los requisitos para la exportación de granos a la República Popular China, quienes deseen exportar a este destino deben completar su inscripción en el Sistema de Autogestión de Solicitudes de Exportación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agrolimentaria.

Hasta el 22 de abril deberán inscribirse de manera obligatoria en el Registro de Importadores y Exportadores de la Dirección General de Aduanas (DGA) de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) las firmas exportadoras que nunca lo hicieron y las que ya se inscribieron previamente, pero que deban realizar una modificación de datos (razón social y/o domicilio) o agregar un producto.

Finalizado el plazo estipulado, la recepción de solicitudes posteriores a la fecha quedarán en estado “pendiente” hasta la próxima convocatoria.

Los interesados deben hacerlo desde la página de la ARCA al servicio del Registro de exportadores / importadores. Una vez allí, ingresando en el Sistema de Autogestión de solicitudes de exportación, seleccionar cargar solicitud de exportación granarios. Luego, en “Solicitud de inscripción para”, seleccionar “China”. Se debe marcar de manera precisa el tipo de trámite a realizar entre las opciones que da el Sistema.

Además, es necesario ingresar el número de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de la empresa exportadora y completar los datos de contacto que solicita el sistema.

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