En 2025 se exportaron 167.600 toneladas de productos orgánicos

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que el año pasado las exportaciones de productos orgánicos certificados bajo normativa “Orgánico Argentina” alcanzaron las 167.600 toneladas, lo que representa un incremento de un 31%, respecto de 2024, según datos provistos por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y por la Dirección Nacional de Alimentos y Desarrollo Regional.
El 98% de la producción orgánica nacional se destina a mercados externos, lo que evidencia el fuerte perfil exportador del sector.
Del total exportado, los productos de origen vegetal concentraron el 99%, con un aumento interanual de un 31%, mientras que los productos de origen animal, que representan el 1%, crecieron un 8%.
Dentro del segmento vegetal se destacó el fuerte dinamismo de los productos industrializados, que crecieron el 53%, en comparación con 2024, consolidándose como el principal motor de la expansión. Entre ellos sobresalen las exportaciones de azúcar de caña, vino y puré de pera, que lideraron la demanda internacional. En el caso de los productos de origen animal, el crecimiento estuvo explicado fundamentalmente por la miel.
En términos de destinos, Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado, con un aumento de un 23% en los envíos durante 2025. La Unión Europea se posicionó como segundo destino, con un crecimiento de un 21%. Asimismo, se registró una expansión significativa hacia otros mercados, donde el volumen exportado se duplicó en general, destacándose Canadá, Chile, Brasil, Ecuador y Corea.
El crecimiento registrado en 2025 no solo revierte la tendencia negativa de los últimos años, sino que sienta las bases para fortalecer la competitividad del sector, diversificar mercados y agregar valor a la producción nacional, consolidando el rol estratégico de las exportaciones orgánicas dentro del sistema agroalimentario argentino.