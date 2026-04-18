En 2025 se exportaron 167.600 toneladas de productos orgánicos

Dentro del segmento vegetal se destacó el fuerte dinamismo de los productos industrializados, que crecieron el 53%, en comparación con 2024, consolidándose como el principal motor de la expansión. Entre ellos sobresalen las exportaciones de azúcar de caña, vino y puré de pera, que lideraron la demanda internacional. En el caso de los productos de origen animal, el crecimiento estuvo explicado fundamentalmente por la miel.