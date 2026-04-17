Escándalo en la AFA: un fiscal santiagueño pidió la detención de Tapia y Toviggino y un juez tucumano deberá definir la medida

Esta causa en Santiago del Estero, que se originó el 8 de diciembre pasado tras una denuncia recibida vía correo electrónico, se suma a otros expedientes que tramitan en diferentes jurisdicciones, como el que lidera el juez Adrián González Charvay en Campana. Mientras la Justicia determina si los fondos utilizados para estas adquisiciones provienen efectivamente de las arcas del fútbol, la conducción de la AFA afronta uno de los escenarios judiciales más complejos de los últimos años.