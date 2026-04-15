Polémica en la AFA: renunciaron dos dirigentes de un club de Primera vinculado a Pablo Toviggino

Resumen para apurados
- José Félix Alfano y Víctor Paz Trotta renunciaron a la cúpula de Central Córdoba (SE) tras una derrota ante Vélez, alegando motivos personales ante la crisis deportiva del club.
- Las salidas ocurren en un clima de tensión interna y bajo rendimiento en la Zona A. El club, vinculado a Pablo Toviggino, designó a Hernán Zanni como presidente interino institucional.
- Esta acefalía parcial debilita la estructura de un aliado clave de la AFA. El desafío será revertir el mal presente futbolístico y contener la inestabilidad política del Ferroviario.
Central Córdoba de Santiago del Estero, club fuertemente vinculado a Pablo Toviggino, atraviesa un momento institucional muy delicado después de la salida de sus dos principales autoridades. En las últimas horas, el presidente José Félix Alfano y el vicepresidente primero Víctor Paz Trotta presentaron su renuncia, una decisión que sacudió al club y alimentó aún más el clima de tensión que venía creciendo desde hace semanas.
De manera formal, el comunicado difundido por la institución señaló que ambas salidas responden a “motivos de índole personal, totalmente ajenos a la vida institucional del club”. Sin embargo, detrás de esa explicación comenzaron a circular versiones sobre diferencias profundas entre dirigentes, en un contexto marcado por el mal presente deportivo del equipo.
La noticia llegó justo después de otra derrota, esta vez frente a Vélez, y en medio de una campaña que no logra sacar al equipo de la parte baja de la tabla en la Zona A. El desgaste interno se venía sintiendo y la doble renuncia terminó de exponer una crisis que ya no se podía disimular demasiado.
En el mismo comunicado, Central Córdoba informó que la comisión directiva aceptó ambas renuncias y resolvió que el actual vicepresidente segundo, Hernán Zanni, asuma la presidencia de manera interina. A su vez, el club agradeció el trabajo de Alfano y Paz Trotta, al señalar que acompañaron “el profundo crecimiento de nuestra institución, con logros que vivirán para siempre en el corazón ferroviario”.
Un club sacudido por las salidas y obligado a reordenarse
Más allá del tono institucional del mensaje, la salida simultánea del presidente y del vice primero dejó a Central Córdoba en un escenario de fuerte fragilidad. Ahora, con Zanni al frente de manera provisoria, el desafío será sostener la continuidad administrativa y deportiva en medio de un presente que combina malos resultados, rumores de internas y un clima cada vez más pesado.