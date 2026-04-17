Vuelven los clásicos de Chiquititas: Cris Morena se asocia con un gigante infantil

Resumen para apurados
- Cris Morena se asoció con la plataforma internacional Wizzy para relanzar sus éxitos de Chiquititas en formato animado 3D, buscando educar y entretener a niños preescolares a nivel global.
- El proyecto utiliza inteligencia artificial para versionar hits como 'Rechufas' en tres idiomas. Esta alianza une la experiencia de la productora argentina con tecnología de vanguardia.
- La iniciativa busca crear un puente generacional entre padres e hijos. Se espera que la propuesta consolide la presencia de la productora en el mercado educativo y digital internacional.
El repertorio de un gigante del entretenimiento infantil como Wizzy suma la expertise de Cris Morena, la productora reconocida a nivel mundial por sus programas televisivos juveniles. Ahora, esta plataforma de canciones y videos educativos incorpora las reversiones de los temas musicales más exitosos de la compositora argentina, buscando conquistar a los más pequeños y emocionar a los grandes.
La alianza posiciona a Cris Morena como la socia musical estratégica de esta propuesta internacional. El proyecto combina entretenimiento de vanguardia, tecnología y aprendizaje temprano, todo dentro de un universo mágico animado donde las melodías más emblemáticas de su factoría se integran en un ambiente diseñado para el desarrollo cognitivo.
Un puente entre generaciones
El eje de esta unión es la reinterpretación de clásicos que marcaron a fuego la infancia de los años 90 y 2000. Los personajes de Wizzy, como Tom y Ema, son los encargados de ponerle voz y cuerpo a hits como "Rechufas" y "Pipí Papá". Estas versiones cuentan con una estética renovada y ritmos adaptados a las nuevas formas de consumo digital, pensadas específicamente para niños en edad preescolar.
Para la productora, este desembarco en el mundo de la animación 3D tiene un sentido emocional profundo. Según expresó la propia Cris Morena, ver sus canciones en este nuevo formato permite que aquello que acompañó a madres y padres en su propia niñez hoy pueda crear nuevos recuerdos junto a sus hijos, uniendo a las familias a través de la música.
Tecnología y educación en un entorno seguro
Desde su lanzamiento a fines de 2025, Wizzy se consolidó como un ecosistema multidisciplinario. La plataforma utiliza herramientas de inteligencia artificial aplicada a la producción audiovisual para ofrecer contenidos de alta calidad en español, inglés y portugués, lo que le permite competir en el mercado global de YouTube y redes sociales.