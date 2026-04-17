Vuelven los clásicos de Chiquititas: Cris Morena se asocia con un gigante infantil

Un puente entre generaciones

El eje de esta unión es la reinterpretación de clásicos que marcaron a fuego la infancia de los años 90 y 2000. Los personajes de Wizzy, como Tom y Ema, son los encargados de ponerle voz y cuerpo a hits como "Rechufas" y "Pipí Papá". Estas versiones cuentan con una estética renovada y ritmos adaptados a las nuevas formas de consumo digital, pensadas específicamente para niños en edad preescolar.