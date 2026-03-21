Por qué se regalarían flores amarillas en otoño: la tendencia que conquista otras partes del mundo

Tras un largo ida y vuelta de vaticinios, la canción de conocida telenovela popular, Floricienta concluye en que ambos integrantes de la pareja saben que en algún momento se encontrarán y que él le regalará sus preciadas "flores amarillas". Puede que la tradición popular de entregar flores en el cambio de estación tenga algo de fenómeno cultural iniciado por la telenovela argentina protagonizada por Flor Bertotti. En nuestro país, el donar flores amarillas se reserva para el equinoccio de primavera y parece que en otras partes del mundo adoptaron la misma rutina aunque siguiendo sus propios calendarios.