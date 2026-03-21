Por qué se regalarían flores amarillas en otoño: la tendencia que conquista otras partes del mundo

Tras un largo ida y vuelta de vaticinios, la canción de conocida telenovela popular, Floricienta concluye en que ambos integrantes de la pareja saben que en algún momento se encontrarán y que él le regalará sus preciadas "flores amarillas". Puede que la tradición popular de entregar flores en el cambio de estación tenga algo de fenómeno cultural iniciado por la telenovela argentina protagonizada por Flor Bertotti. En nuestro país, el donar flores amarillas se reserva para el equinoccio de primavera y parece que en otras partes del mundo adoptaron la misma rutina aunque siguiendo sus propios calendarios.
Mientras que en Argentina nos preparamos para el descenso de temperatura y el comienzo del otoño, en latitudes más septentrionales como México, las calles y florerías se tiñen de amarillo cada 21 de marzo. Lo que para nosotros es un rito de septiembre, en el hemisferio norte se convirtió en el símbolo indiscutido del inicio de la primavera, demostrando que no hay fronteras para el "efecto Floricienta".
Esta práctica ganó una fuerza renovada gracias a las redes sociales, especialmente en TikTok. No solo en Argentina, sino en diversos países de Latinoamérica, resurgió el estribillo de "Flores Amarillas", el hit de la producción de 2004 y 2005. La letra, que narra un encuentro soñado en una "limusina amarilla", se transformó en un referente emocional para una generación que hoy, dos décadas después, traslada ese gesto simbólico al mundo real.
El mensaje que cruza el Ecuador
Para los mexicanos, el 21 de marzo representa el renacimiento y la energía de la primavera, lo que potencia el significado del color amarillo: vitalidad, alegría y esperanza. Así, regalar este ramo se transformó en una declaración de cariño o incluso en una sutil indirecta romántica que inunda los feeds de Instagram y los videos virales.
Un elemento narrativo de una ficción juvenil argentina terminó por establecer una fecha fija en el calendario festivo de países tan lejanos. Mientras aquí guardamos la tradición para el 21 de septiembre, el mundo digital nos hace testigos de cómo la cultura popular argentina florece en pleno marzo.