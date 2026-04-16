Cómo cambiar tu obra social desde casa: guía paso a paso en Mi ANSES
Desde la consulta de asignaciones y jubilaciones hasta el seguimiento de expedientes complejos, este portal elimina las barreras geográficas y administrativas, ofreciendo una respuesta inmediata a las necesidades de los trabajadores de hoy.
Resumen para apurados
- ANSES habilitó el trámite digital para que trabajadores en relación de dependencia cambien su obra social desde el portal Mi ANSES, buscando agilizar gestiones de salud en Argentina.
- Mediante la Atención Virtual, los usuarios deben actualizar datos, completar el formulario PS.5.3 y subir fotos del DNI y recibo de sueldo, evitando esperas y traslados físicos.
- Esta digitalización consolida a Mi ANSES como eje de la autogestión en Argentina, proyectando una mayor eficiencia administrativa y otorgando plena autonomía al trabajador moderno.
Mi Anses se ha consolidado como el centro neurálgico para la autogestión de la seguridad social en Argentina, permitiendo que cada beneficiario centralice su información personal y prestacional en un solo entorno digital. Desde la consulta de asignaciones y jubilaciones hasta el seguimiento de expedientes complejos, este portal elimina las barreras geográficas y administrativas, ofreciendo una respuesta inmediata a las necesidades de los trabajadores de hoy.
Para quienes desempeñan sus tareas bajo la modalidad de trabajo remoto o desde el hogar, la agilidad de este sistema es una ventaja estratégica. Al simplificar procesos que antes requerían presencialidad y largas esperas, la herramienta permite gestionar trámites críticos —como el cambio de obra social— de manera totalmente autónoma. En esta guía, te explicamos paso a paso cómo optimizar tu cobertura de salud sin necesidad de moverte de tu escritorio, aprovechando al máximo las funciones de la Atención Virtual.
Cómo cambiar la Obra Social para trabajadores en relación de dependencia
A quiénes le corresponde
Si trabajás en relación de dependencia, te corresponde la cobertura de una obra social para vos y tus familiares a cargo (cónyuge o conviviente, hijos solteros menores de 21 años, o de hasta 25 años que se encuentren estudiando, sin límite de edad en el caso de hijos con discapacidad).
Si necesitás conocer cuál es tu obra social vigente o cuál integrante de tu grupo familiar tenés a cargo consultá el CODEM.
Trámite
Si necesitás incorporar o dar de baja a integrantes de tu grupo familiar a cargo de la obra social, podés hacerlo desde nuestro canal de Atención Virtual.
Antes de iniciar el trámite te recomendamos que consultes las obras sociales habilitadas para trabajadores en relación de dependencia y verificá que tus vínculos familiares estén registrados en mi ANSES.
Documentación
Tené en cuenta que cuando inicies el trámite por Atención Virtual te vamos a pedir que adjuntes fotos o capturas de:
- Formulario “Declaración Jurada del Trabajador y su Grupo Familiar adheridos al Sistema Nacional del Seguro de Salud” (PS.5.3)
- DNI
- Último recibo de sueldo. Este requisito no es obligatorio si recién comenzaste a trabajar.
1 Actualizá los datos personales y familiares
Revisá si tus datos personales y vínculos familiares están actualizados en mi ANSES. Si te falta presentar algo, acercate sin turno a una oficina con la documentación necesaria(original y copia).
2 Reuní la documentación
Reuní la documentación necesaria según el trámite que necesitás realizar. Recordá tener las imágenes o capturas de la documentación y tu DNI a mano.
3 Ingresá en Atención Virtual
Una vez que ingreses, elegí la opción Solicitud de cambio de obra social, y luego modificación de grupo familiar a cargo para comenzar tu trámite.