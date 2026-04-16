Cómo cambiar tu obra social desde casa: guía paso a paso en Mi ANSES

Para quienes desempeñan sus tareas bajo la modalidad de trabajo remoto o desde el hogar, la agilidad de este sistema es una ventaja estratégica. Al simplificar procesos que antes requerían presencialidad y largas esperas, la herramienta permite gestionar trámites críticos —como el cambio de obra social— de manera totalmente autónoma. En esta guía, te explicamos paso a paso cómo optimizar tu cobertura de salud sin necesidad de moverte de tu escritorio, aprovechando al máximo las funciones de la Atención Virtual.