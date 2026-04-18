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Entre el peronismo y LLA: el “no lugar” de los ex Juntos por el Cambio

Los espacios que quedaron por fuera de la polarización buscan rearmarse en un escenario que los empuja a redefinirse. Entre la reconstrucción y el riesgo de diluirse.

El desafío de los ex Juntos por el Cambio es construir un nuevo lugar político para sobrevivir. El desafío de los ex Juntos por el Cambio es construir un nuevo lugar político para sobrevivir.
Gabriela Baigorri
Por Gabriela Baigorri Hace 12 Hs

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