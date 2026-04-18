OpiniónColumnas Entre el peronismo y LLA: el “no lugar” de los ex Juntos por el Cambio Los espacios que quedaron por fuera de la polarización buscan rearmarse en un escenario que los empuja a redefinirse. Entre la reconstrucción y el riesgo de diluirse. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL El desafío de los ex Juntos por el Cambio es construir un nuevo lugar político para sobrevivir. Por Gabriela Baigorri Hace 12 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Mauricio MacriRoberto Sánchez Tamaño texto Comentarios Lo más popular Entre el peronismo y LLA: el “no lugar” de los ex Juntos por el Cambio Padres e hijos nunca habían habitado en mundos tan distintos Esta campaña Dalbulus maidis apareció en maíces recientemente implantados La suba del gasoil eleva los gastos en soja y en maíz CampoLimpio impulsó una jornada sobre la Ley de Envases Vacíos de Fitosanitarios Girasol: más de 2 millones de hectáreas sembradas en el país