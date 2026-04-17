Amenazas en colegios: hubo alrededor de 20 denuncias esta semana, afirmó el fiscal Ernesto López Salas

El funcionario explicó que, por el momento, no existe una causa unificada que concentre todos los episodios. “Hemos recibido numerosos llamados de distintas unidades policiales poniéndonos en conocimiento de hechos referidos a distintos establecimientos”, señaló. Precisó, además, que las primeras denuncias surgieron el martes por la noche y que, desde entonces, los reportes se multiplicaron en la capital y en el interior.