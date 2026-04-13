"Una oferta superior": se definió la concesión a 20 años de la Terminal de Tucumán

EL FUTURO DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS. Los renders que contienen los planes para la remodelación y puesta en valor de la Terminal de Ómnibus llevan las firmas de BMA y RB&A.
Resumen para apurados
- El gobernador Jaldo firmó el decreto de concesión de la Terminal de Tucumán por 20 años, tras una licitación nacional donde se seleccionó la propuesta económica más elevada.
- Con tres oferentes en competencia, el contrato habilitará planes de remodelación y puesta en valor de la infraestructura edilicia, a cargo de firmas de arquitectura especializadas.
- Esta inversión a largo plazo busca modernizar el servicio de transporte, mejorar la experiencia del viajero e impulsar el desarrollo urbano y comercial de la zona tucumana.
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