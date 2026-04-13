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"Una oferta superior": se definió la concesión a 20 años de la Terminal de Tucumán

El gobernador Jaldo firmó el decreto que habilita a avanzar con el contrato, en el marco de una licitación nacional que contó tres propuestas.

EL FUTURO DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS. Los renders que contienen los planes para la remodelación y puesta en valor de la Terminal de Ómnibus llevan las firmas de BMA y RB&A. EL FUTURO DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS. Los renders que contienen los planes para la remodelación y puesta en valor de la Terminal de Ómnibus llevan las firmas de BMA y RB&A.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 34 Min

Resumen para apurados

  • El gobernador Jaldo firmó el decreto de concesión de la Terminal de Tucumán por 20 años, tras una licitación nacional donde se seleccionó la propuesta económica más elevada.
  • Con tres oferentes en competencia, el contrato habilitará planes de remodelación y puesta en valor de la infraestructura edilicia, a cargo de firmas de arquitectura especializadas.
  • Esta inversión a largo plazo busca modernizar el servicio de transporte, mejorar la experiencia del viajero e impulsar el desarrollo urbano y comercial de la zona tucumana.
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