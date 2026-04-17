Día del Malbec: por qué se celebra cada 17 de abril en Argentina

La historia del malbec en el país se remonta a mediados del siglo XIX, cuando fue introducido por iniciativa de Domingo Faustino Sarmiento, con la colaboración del agrónomo francés Michel Aimé Pouget. El objetivo era impulsar el desarrollo de la vitivinicultura local mediante la incorporación de nuevas variedades europeas. En ese contexto, el 17 de abril de 1853 se promovió la creación de una Quinta Normal de Agricultura en Mendoza, junto con la implementación de escuelas de enología destinadas a formar especialistas.