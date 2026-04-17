Día del Malbec: por qué se celebra cada 17 de abril en Argentina

Resumen para apurados
- Argentina celebra cada 17 de abril el Día del Malbec para homenajear a su cepa insignia, introducida en 1853 en Mendoza con el fin de potenciar el desarrollo vitivinícola nacional.
- El agrónomo Michel Pouget lideró su expansión tras el impulso de Sarmiento. Actualmente se cultiva en 17 provincias y lidera la producción con más de 2,4 millones de hectolitros.
- El galardón 'Best in Show' en Decanter 2025 reafirma su calidad global. La cepa seguirá siendo el pilar de la marca país y un motor económico clave en mercados internacionales.
Cada 17 de abril, Argentina celebra uno de sus símbolos más representativos: el Día del Malbec, una fecha que rinde homenaje a la cepa que logró posicionar al país en el mapa vitivinícola mundial. Este varietal no solo forma parte de la identidad productiva nacional, sino también de su cultura gastronómica, al convertirse en un emblema reconocido en los principales mercados internacionales.
La historia del malbec en el país se remonta a mediados del siglo XIX, cuando fue introducido por iniciativa de Domingo Faustino Sarmiento, con la colaboración del agrónomo francés Michel Aimé Pouget. El objetivo era impulsar el desarrollo de la vitivinicultura local mediante la incorporación de nuevas variedades europeas. En ese contexto, el 17 de abril de 1853 se promovió la creación de una Quinta Normal de Agricultura en Mendoza, junto con la implementación de escuelas de enología destinadas a formar especialistas.
Con el paso de los años, esta cepa originaria de Burdeos encontró en suelo argentino condiciones excepcionales para su crecimiento. Factores como el clima seco, la amplitud térmica y la altitud, especialmente en Mendoza, permitieron que el malbec desarrollara características únicas, diferenciándose notablemente de su versión europea y consolidándose como la variedad insignia nacional.
¿Desde cuándo se celebra el Día del Malbec?
El reconocimiento internacional del malbec fue acompañado por una estrategia de promoción sostenida. En 2011, la organización Wines of Argentina estableció oficialmente el Día del Malbec con el objetivo de fortalecer su posicionamiento global y destacar su relevancia dentro de la industria nacional.
El malbec, insignia de la producción argentina
Actualmente, el malbec representa el 22,2% de la producción total de uva en Argentina y se cultiva en diecisiete provincias, aunque Mendoza concentra la mayor superficie. En la última década, su expansión fue significativa: entre 2014 y 2023, el área destinada a esta variedad creció de manera significativa. Solo en 2023, se comercializaron más de 2,4 millones de hectolitros de vino varietal puro de Malbec, además de blends que también lo incluyen.
¿Cuáles son las características del vino malbec?
A la hora de degustarlo, el vino malbec ofrece una experiencia sensorial distintiva. A la vista, presenta un color rojo profundo con matices violáceos. En boca, se caracteriza por su perfil frutado, equilibrado y de buen cuerpo, con taninos suaves y un final persistente. Estas cualidades lo convierten en un aliado ideal para una amplia variedad de platos.
Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el malbec armoniza especialmente bien con carnes asadas, pastas, pizzas, tamales y humitas, así como con embutidos y quesos como el gouda o el manchego. En el terreno dulce, el chocolate y los frutos rojos también potencian sus cualidades.
¿Cuál fue elegido como el mejor vino malbec argentino de 2025?
El vino argentino que alcanzó uno de los mayores reconocimientos en 2025 fue el Rutini Single Vineyard Malbec Gualtallary 2021, que obtuvo el premio “Best in Show” en los Decanter World Wine Awards 2025, uno de los concursos más prestigiosos del mundo.
Este galardón lo ubicó no solo como el mejor malbec argentino en ese certamen, sino también entre los mejores vinos del mundo, ya que el “Best in Show” distingue a menos del 1% de todas las etiquetas evaluadas.