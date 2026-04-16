Fin de semana cálido en el NOA: el pronóstico provincia por provincia y cómo estará el tiempo

Resumen para apurados
- El SMN prevé un fin de semana cálido con lluvias y amplitud térmica en el NOA (Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Santiago), con máximas de hasta 30°C y tormentas el domingo.
- Catamarca y Santiago liderarán el calor, mientras que en Jujuy y Salta las mínimas rondarán los 15°C. Se espera nubosidad creciente y precipitaciones aisladas desde el viernes tarde.
- Este cierre de semana representa uno de los últimos periodos con clima veraniego antes del ingreso de frentes fríos. La inestabilidad del domingo impactará en la movilidad regional.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico para el fin de semana para cada una de las provincias del NOA. Se anticipó que habrá precipitaciones en la mayoría de ellas y, en algunas, los registros más intensos llegarán el domingo a partir de la tarde. También habrá un amplio rango térmico porque los indicadores irán de los 15 °C a los 30 °C. Se espera que sea uno de los últimos fines de semana con clima de verano antes del ingreso de los primeros frentes fríos.
El tiempo en Catamarca
El fin de semana en Catamarca tendrá temperaturas cálidas y se registrará una de las marcas más elevadas de la región porque el viernes la máxima llegará a 30 °C. Se esperan precipitaciones para las noches de los tres días del fin de semana. Desde la tarde del domingo, la intensidad será mayor y habrá tormentas fuertes.
El tiempo en Jujuy
Jujuy tendrá días con una gran amplitud térmica con mínimas que irán de los 15 y 16 °C a máximas de 23 a 25 °C. El viernes por la tarde iniciarán las precipitaciones en forma de lluvias aisladas. El sábado regresarán por la tarde/noche para, finalmente, el domingo, transformarse en tormentas eléctricas.
El tiempo en La Rioja
En La Rioja los días del fin de semana tendrán un cielo mayormente nublado. Se esperan lluvias aisladas el viernes por la noche y tormentas el domingo por la tarde/noche. La temperatura más baja llegará a los 15 °C y la más alta, tanto viernes como sábado, a los 28 °C. El domingo, en cambio, la máxima será de 24 °C.
El tiempo en Salta
Entre el viernes y el domingo, la temperatura más baja estará entre 15 y 16 °C. La máxima, los tres días, será de 24 °C. El viernes por la tarde habrá lluvias aisladas y el sábado, por la tarde/noche. El domingo, por la tarde/noche, habrá tormentas fuertes con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 40%.
El tiempo en Santiago del Estero
Las temperaturas más elevadas del NOA serán registradas, además de en Catamarca, en Santiago del Estero este fin de semana. El día más cálido será el sábado, con 30 °C, y las mínimas estarán apenas por debajo de los 20 °C. El cielo estará mayormente nublado, pero el domingo por la tarde/noche habrá tormentas.
El tiempo en Tucumán
Las precipitaciones atravesarán el fin de semana tucumano. Luego de una semana con tormentas y chaparrones aislados, se pronosticaron lluvias para la tarde del jueves. El viernes y sábado, por la tarde y la noche, habrá lluvias aisladas. Ambos días tendrán una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 27 °C. Para el domingo, en cambio, se esperan tormentas fuertes durante la segunda mitad del día. La máxima llegará a 25 °C.