Fin de semana cálido en el NOA: el pronóstico provincia por provincia y cómo estará el tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico para el fin de semana para cada una de las provincias del NOA. Se anticipó que habrá precipitaciones en la mayoría de ellas y, en algunas, los registros más intensos llegarán el domingo a partir de la tarde. También habrá un amplio rango térmico porque los indicadores irán de los 15 °C a los 30 °C. Se espera que sea uno de los últimos fines de semana con clima de verano antes del ingreso de los primeros frentes fríos.