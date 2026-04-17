Benjamín Farías Cerioni: el pilar que heredó un legado y ahora escribe su propia historia en Los Pumitas
Formado en Universitario y parte del plantel de Tarucas, el tucumano fue convocado al Rugby Championship M-20 tras un proceso de crecimiento marcado por la frustración, el trabajo y una motivación que lo empuja a ir por más
Farías Cerioni, de quedar afuera a meterse en la élite juvenil.
Resumen para apurados
- El tucumano Benjamín Farías Cerioni, pilar de Universitario, fue convocado a Los Pumitas para el Rugby Championship M-20 tras destacarse en el plantel regional de Tarucas.
- Formado en Universitario y parte de Tarucas, el joven pilar superó etapas de frustración mediante el trabajo arduo, consolidando un proceso de crecimiento constante en el rugby.
- Esta convocatoria marca su ingreso a la élite juvenil, permitiéndole forjar su propia trayectoria y proyectarse como una de las promesas del rugby argentino a nivel internacional.
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