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Benjamín Farías Cerioni: el pilar que heredó un legado y ahora escribe su propia historia en Los Pumitas

Formado en Universitario y parte del plantel de Tarucas, el tucumano fue convocado al Rugby Championship M-20 tras un proceso de crecimiento marcado por la frustración, el trabajo y una motivación que lo empuja a ir por más

Farías Cerioni, de quedar afuera a meterse en la élite juvenil. Farías Cerioni, de quedar afuera a meterse en la élite juvenil.
Por Benjamín Papaterra Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El tucumano Benjamín Farías Cerioni, pilar de Universitario, fue convocado a Los Pumitas para el Rugby Championship M-20 tras destacarse en el plantel regional de Tarucas.
  • Formado en Universitario y parte de Tarucas, el joven pilar superó etapas de frustración mediante el trabajo arduo, consolidando un proceso de crecimiento constante en el rugby.
  • Esta convocatoria marca su ingreso a la élite juvenil, permitiéndole forjar su propia trayectoria y proyectarse como una de las promesas del rugby argentino a nivel internacional.
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