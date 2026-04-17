¿Cómo agarrás el celular? Este test viral revela datos ocultos de tu personalidad

Los test virales se convirtieron en una de las formas más populares de entretenimiento en redes sociales, especialmente aquellos que prometen revelar rasgos de la personalidad a partir de hábitos cotidianos. En este caso, un gesto tan simple como la manera en que agarrás el celular puede ofrecer pistas sobre cómo sos, cómo pensás y cómo te vinculás con los demás.