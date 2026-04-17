Legislatura: crearon la comisión hídrica para prevenir inundaciones y cuestionaron al Poder Ejecutivo

La Legislatura sancionó ayer por unanimidad el proyecto para la reactivación de la Comisión Especial de Emergencia Hídrica (CEEH), para continuar con el diseño de un Plan Integral de Prevención de Inundaciones. Por decisión del vicegobernador Miguel Acevedo y con financiación de la Cámara, se avanzará con los estudios necesarios en las cuencas para poder formalizar proyectos de infraestructura y buscar financiamiento internacional. Y a pesar de que la oposición acompañó y destacó la reanudación de lo que se realizó entre 2017 y 2019, brotaron un sinfín de críticas contra el Poder Ejecutivo (PE) por no haber gestionado infraestructura con los primeros trabajos. A su vez, en líneas generales, se coincidió en que existe una crisis climática que se agravará con el correr de los años.