Usan inteligencia artificial todos los días, pero crece la desconfianza en la Generación Z

Resumen para apurados
- Un estudio de Gallup indica que la Generación Z desconfía cada vez más de la IA; aunque la usan a diario, su optimismo cayó al 18% por el riesgo que perciben en el mercado laboral.
- El uso cotidiano de ChatGPT convive con el miedo al desplazamiento de puestos de entrada, la desinformación y la posible pérdida de habilidades creativas y sociales entre los jóvenes.
- Esta generación no rechaza la IA, pero la cuestiona. La perciben como un riesgo inevitable que deben dominar para asegurar su relevancia en el competitivo mercado laboral futuro.
La inteligencia artificial ya está en la rutina de millones de jóvenes. La usan para estudiar, trabajar, resolver dudas o incluso tomar decisiones personales. Sin embargo, algo cambió en el último año: el entusiasmo bajó y crecen las dudas.
Un estudio de Gallup muestra que más de la mitad de la Generación Z en Estados Unidos utiliza herramientas de IA de forma habitual. A pesar de ese uso extendido, el optimismo cayó de manera marcada: pasó del 27% al 18%.
Uso alto, confianza en baja
La adopción se mantiene estable. Cerca de la mitad de los jóvenes usa inteligencia artificial a diario o al menos una vez por semana. Plataformas como ChatGPT forman parte de ese consumo cotidiano.
Pero la percepción cambió. Casi un tercio de los encuestados dijo que la IA le genera enojo. Y entre quienes ya trabajan, el escepticismo es aún mayor: muchos creen que los riesgos superan los beneficios.
La preocupación aparece sobre todo en el mundo laboral. Los jóvenes temen que la tecnología afecte los puestos de entrada, justo cuando buscan insertarse en el mercado.
Entre la ayuda y la incomodidad
El vínculo con la IA es contradictorio. Por un lado, los jóvenes reconocen que les permite ahorrar tiempo y resolver tareas más rápido. Por otro, surgen dudas sobre sus efectos.
Algunos mencionan el impacto en la creatividad y en la capacidad de pensar por cuenta propia. Otros hablan de la pérdida de habilidades sociales o de la incomodidad al usar estas herramientas para comunicarse con otras personas.
También aparece una preocupación concreta: la desinformación. El crecimiento de contenidos generados por IA en redes sociales genera desconfianza y obliga a desarrollar nuevas formas de verificar lo que se consume.
Una herramienta que igual consideran necesaria
A pesar de las críticas, la mayoría cree que aprender a usar inteligencia artificial será clave en el futuro. Entre quienes aún están en la escuela, cerca de la mitad considera que necesitará estas habilidades en su carrera.
Esa idea convive con el malestar. La IA se percibe como una herramienta útil, pero también como un factor que cambia reglas en tiempo real.
La Generación Z no rechaza la inteligencia artificial, pero tampoco la abraza sin preguntas. La usa, la explora y al mismo tiempo la pone en duda.
Esa tensión define el momento actual: una tecnología que avanza rápido y una generación que intenta entender qué lugar ocupar en ese escenario.