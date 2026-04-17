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Crimen del arquitecto: el acusado de matar a “Vica” Monteros será sometido a una pericia psiquiátrica

Buscan determinar si es inimputable o puede cursar el proceso penal con normalidad.

VÍCTIMA. El arquitecto tucumano Víctor “Vica” Monteros, asesinado en su domicilio de Córdoba VÍCTIMA. El arquitecto tucumano Víctor “Vica” Monteros, asesinado en su domicilio de Córdoba
Hace 3 Hs

El imputado por el homicidio del arquitecto tucumano Víctor “Vica” Monteros, asesinado en su domicilio de la provincia de Córdoba el domingo 12 de abril, será sometido a un peritaje psicológico para determinar si es inimputable o puede cursar el proceso penal con normalidad. En paralelo, los familiares y amigos de la víctima convocaron a una vigilia el próximo domingo en la sede de Tribunales, para recordar a la víctima y exigir justicia.

“Vica” Monteros fue hallado sin vida dentro de su casa, ubicada en la calle Mendoza al 300, en el barrio cordobés Alberdi, ubicado al norte de la capital. Vecinos habían alertado a las autoridades de un principio de incendio en su vivienda. Cuando la policía ingresó al inmueble encontraron a la víctima fallecida con múltiples heridas de arma blanca.

El caso es investigado por el fiscal Guillermo González. Luego de realizar un análisis de las cámaras de seguridad de la zona y tomar declaración a diversos testigos, los pesquisas identificaron que el principal sospechoso del crimen sería Maximiliano “Vasco” Sallito (27).

Según la hipótesis fiscal, el agresor habría ingresado a la vivienda con intenciones de robo. En ese contexto, y tras un intercambio que aún se intenta reconstruir, la atacó con un cuchillo por la espalda y el frente, provocándole la muerte en el lugar. Luego del ataque, habría intentado incendiar la casa para encubrir el crimen. Sin embargo, la rápida intervención de vecinos que advirtieron humo y lograron sofocar las llamas evitó que el fuego se propagara.

Peritaje psiquiátrico

Sallito fue imputado como presunto autor del delito de homicidio cometido con alevosía y la Justicia dispuso que fuera trasladado a la cárcel de Bouwer para cautelar el proceso. Ayer se informó que el acusado será sometido en las próximas horas a un peritaje psiquiátrico para determinar si padece de alguna alteración mental, o si al momento del hecho tenía facultades mentales aptas para tomar decisiones conscientes, dirigir su voluntad y actuar en función de objetivos personales, más allá de los impulsos. En caso de que se le detectara alguna enfermedad mental, podría ser declarado inimputable. De lo contrario, el proceso penal continuará con normalidad.

Quién era Vica Monteros, el arquitecto asesinado en su casa en Córdoba

Quién era Vica Monteros, el arquitecto asesinado en su casa en Córdoba

En paralelo, los investigadores continúan analizando la mecánica del hecho para definir si las puñaladas y la actitud de ensañamiento ocultan un sentimiento de animadversión hacia la víctima.

Los allegados de “Vica” denunciaron que podría haberse tratado de un crimen de odio debido a la activa participación que tenía la víctima en la comunidad LGBTIQ+ cordobesa. Además convocaron a una vigilia que se realizará el domingo 19 de abril en Tribunales 1, para pedir justicia.

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