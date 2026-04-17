Crimen del arquitecto: el acusado de matar a “Vica” Monteros será sometido a una pericia psiquiátrica

Peritaje psiquiátrico

Sallito fue imputado como presunto autor del delito de homicidio cometido con alevosía y la Justicia dispuso que fuera trasladado a la cárcel de Bouwer para cautelar el proceso. Ayer se informó que el acusado será sometido en las próximas horas a un peritaje psiquiátrico para determinar si padece de alguna alteración mental, o si al momento del hecho tenía facultades mentales aptas para tomar decisiones conscientes, dirigir su voluntad y actuar en función de objetivos personales, más allá de los impulsos. En caso de que se le detectara alguna enfermedad mental, podría ser declarado inimputable. De lo contrario, el proceso penal continuará con normalidad.