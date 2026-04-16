Operativo policial en Telefe: notificaron a una participante de Gran Hermano por una causa judicial

El hecho fue abordado en el programa A la Tarde, de América TV, donde la conductora Karina Mazzocco brindó detalles. “Fuerte operativo en la puerta de Telefe, allí en Martínez. Las fuerzas policiales se acercaron no para llevarse detenido a nadie, pero sí para notificar a una de las personas participantes del programa Gran Hermano”, explicó. También indicó que los efectivos fueron dirigidos al estudio Pampa para avanzar con el procedimiento, lo que generó un clima de consternación en el canal.