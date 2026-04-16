Operativo policial en Telefe: notificaron a una participante de Gran Hermano por una causa judicial

Resumen para apurados
- La Policía Federal notificó hoy a Jesica Maciel en Telefe (Martínez) por una causa de presunta explotación sexual iniciada semanas atrás, mientras ella participaba en Gran Hermano.
- El operativo duró dos horas e involucró a tres móviles policiales. La notificación se realizó en el confesionario ante abogados en una causa que ya cuenta con 17 denunciantes.
- La producción tratará el caso en vivo y la participante seguirá en el reality. El hecho marca un hito de tensión legal que podría condicionar su permanencia futura en el certamen.
Un inesperado operativo policial alteró la rutina de Gran Hermano Generación Dorada y volvió a colocar al reality en el centro de la escena. Efectivos de la Policía Federal se presentaron en los estudios de Telefe, en Martínez, para notificar judicialmente a una de las participantes, en el marco de una causa por presunta explotación sexual iniciada semanas atrás.
La situación generó conmoción tanto dentro del canal como en el entorno del programa, al evidenciar la creciente tensión en torno a los problemas legales que atraviesan algunos integrantes de la casa.
Las primeras señales del operativo se conocieron a través de las redes sociales, cuando el periodista Santiago Riva Roy advirtió en sus historias de Instagram sobre la presencia policial. “Participante de Gran Hermano con problemas judiciales. Policía federal queriendo notificar ahora en Telefe”, escribió, y luego agregó: “Último momento. La federal en Telefe en este momento, intentando notificar”.
El hecho fue abordado en el programa A la Tarde, de América TV, donde la conductora Karina Mazzocco brindó detalles. “Fuerte operativo en la puerta de Telefe, allí en Martínez. Las fuerzas policiales se acercaron no para llevarse detenido a nadie, pero sí para notificar a una de las personas participantes del programa Gran Hermano”, explicó. También indicó que los efectivos fueron dirigidos al estudio Pampa para avanzar con el procedimiento, lo que generó un clima de consternación en el canal.
El periodista Luis Bremer amplió la información y señaló que el operativo se extendió durante casi dos horas, con tres móviles policiales involucrados. “Es impactante. ¿La policía dentro de la casa? Tenemos la palabra oficial. ¿Qué pasó? ¿Hasta dónde accedió la policía? ¿Por qué querían ver a un o una participante?”, planteó, al tiempo que recordó que no es la primera vez que ocurre una situación similar, en alusión a una notificación previa recibida por Brian Sarmiento en otra edición.
Por su parte, Débora D’Amato explicó cómo se manejó la información dentro del canal. Señaló que, en un primer momento, desde Telefe negaban tener datos precisos, aunque luego se confirmó la presencia policial en determinadas áreas del edificio, antes de dirigirse al sector vinculado al reality.
La identidad de la participante fue confirmada en vivo por Mazzocco: se trata de Jesica Eli Maciel, de 47 años, oriunda de Grand Bourg, en el conurbano bonaerense. Es influencer, humorista, cantante y creadora de contenido en redes sociales, y se trata de una mujer trans con una historia de vida vinculada a la marginalidad y la superación.
El procedimiento se concretó dentro del confesionario, con la presencia de abogados de Telefe. La causa judicial cuenta, hasta el momento, con 17 denunciantes, aunque no se descarta que puedan sumarse más.
Desde la producción confirmaron que la notificación será tratada en la emisión del programa y que la participante continuará en el reality mientras avance la causa, siempre que no exista riesgo de fuga ni se interfiera en la investigación.