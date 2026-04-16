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Gran Hermano: desde Alberdi, la madre de Danelik pidió el voto del público para sacarla de placa

Nancy Salinas lanzó un mensaje en redes para respaldar a la participante tucumana, que quedó nominada junto a otros ocho jugadores en una instancia decisiva del reality.

Gran Hermano: desde Alberdi, la madre de Danelik pidió el voto del público para sacarla de placa
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La madre de Danelik Galazán pidió apoyo en redes sociales desde Alberdi, Tucumán, para evitar que la participante sea eliminada de Gran Hermano en la gala de nominación actual.
  • Danelik quedó nominada junto a otros ocho jugadores tras la última gala. Su familia y seguidores intensificaron el pedido de votos al 9009 apelando al sentido de pertenencia local.
  • La permanencia de la tucumana, clave por su rol estratégico, se definirá en la próxima Gala de Eliminación. El resultado marcará el peso del apoyo regional frente al resto de la casa.
Resumen generado con IA

La continuidad de Danelik Galazán en Gran Hermano Generación Dorada quedó en manos del público y, frente a ese escenario, su familia salió a jugar a través de las redes sociales. Desde Juan Bautista Alberdi, su madre, Nancy Salinas, difundió un mensaje para pedir apoyo y movilizar a los seguidores del programa.

“Vayan a votarla al 9009 para que salga de placa positiva”, expresó en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, con el objetivo de reunir votos y asegurar la permanencia de la tucumana en la casa.

La participante fue nominada junto a otros ocho jugadores tras la última Gala de Nominación, por lo que su futuro en el reality depende ahora exclusivamente de la decisión del público. Se trata de una instancia clave dentro del juego, donde cada voto puede resultar determinante.

En ese contexto, tanto su familia como sus fanáticos intensificaron la campaña para reunir apoyo. El mensaje de su madre también apeló al orgullo local: “Un beso inmenso desde Alberdi, la tierra de la Danelik Star”, expresó, reforzando el vínculo con sus raíces.

La repercusión no tardó en llegar. En redes sociales, seguidores del ciclo comenzaron a replicar el pedido y a organizar campañas para impulsar el voto a favor de la participante.

Dentro de la casa, Danelik Galazán se consolidó en los últimos días como una de las jugadoras más comentadas. Su participación activa en estrategias y alianzas la posicionó en un lugar central del juego, aunque también la expuso a quedar en placa.

Ese equilibrio entre protagonismo y riesgo la mantiene en el centro de la escena, tanto dentro como fuera del reality.

La definición se conocerá en la próxima Gala de Eliminación, cuando el público determine quién deberá abandonar la competencia. Mientras tanto, la campaña para sostener a la tucumana continúa creciendo con fuerza.

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