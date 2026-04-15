Innovadora propuesta en Tucumán: música desde los balcones del Centro Rougés

- Que se desarrolla y presenta desde el balcón, para invitar a los transeúntes a un momento muy personal que llega a trascender la plaza. Por eso lo bauticé “La música en el aire me trajo hasta aquí”. El objetivo siempre es difundir y compartir lo que toco. Mi primer recital autogestionado fue en el Rougés hace muchos años y desde entonces los balcones fueron siempre un deseo. Hubo una experiencia dentro en noviembre de 2024, pero por el calor y las tormentas la convocatoria; entonces decidimos colocar los parlantes en las ventanas para que la música saliera y ocurrió la magia: la gente que pasaba se transformó en publico y eso nos terminó de convencer que era posible y necesario.