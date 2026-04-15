Innovadora propuesta en Tucumán: música desde los balcones del Centro Rougés

El balcón del Centro Cultural Rougés (Laprida 31) se abre y la música se derrama desde las alturas. La convocatoria sonora modifica el atardecer en la plaza Independencia y detiene a quienes circulan por el paseo, que hacen un alto para escuchar versiones instrumentales de temas de Silvio Rodríguez, los Beatles, Pink Floyd, Tinna Turner, junto a folclore (infaltable “Luna tucumana”), tango, samba brasileña y ritmos españoles, junto a las improvisaciones que unen una obra con la siguiente.
Todo circula por la guitarra de Fernando Jalil, y cada encuentro, que se realiza los miércoles a partir de las 19 (esta tarde tendrá lugar otro recital), tiene un repertorio diferente, a veces con su instrumento eléctrico y otras, con la clásica. “La idea surgió desde que conocí el Centro Cultural. Fue el resultado de la causalidad y de la atención del equipo de lugar, en una construcción grupal”, afirmó en diálogo con LA GACETA.
- ¿Qué tiene de particular este recital semanal?
- Que se desarrolla y presenta desde el balcón, para invitar a los transeúntes a un momento muy personal que llega a trascender la plaza. Por eso lo bauticé “La música en el aire me trajo hasta aquí”. El objetivo siempre es difundir y compartir lo que toco. Mi primer recital autogestionado fue en el Rougés hace muchos años y desde entonces los balcones fueron siempre un deseo. Hubo una experiencia dentro en noviembre de 2024, pero por el calor y las tormentas la convocatoria; entonces decidimos colocar los parlantes en las ventanas para que la música saliera y ocurrió la magia: la gente que pasaba se transformó en publico y eso nos terminó de convencer que era posible y necesario.
- A diferencia de otros conciertos, este tiene distancia física con el público. ¿Qué te genera?
- Increíblemente, genera cercanía. Es difícil de explicar con palabras cómo el espacio más transitado e históricamente más importante puede ser intervenido por la música. Desde que el sonido sale por los parlantes, el contacto más que visual se vuelve experiencia de quien va caminando o está en un banco. A diferencia de una sala, donde el público va a compartir el momento y hay un interés común por la propuesta, en el balcón el desafío es experimentar e interpretar lo que va pasando minuto a minuto, construyendo la conexión por sobre la aceptación. Uno es servidor del transeúnte.
- ¿Por qué surge está nueva etapa dentro de tus recitales?
- Es la necesidad de difundir la guitarra como instrumento solista. Tucumán es cosmopolita y tiene en todos los géneros musicales personas muy comprometidas con el desarrollo de su arte, pero producto de la comodidad de una generación, los caminos trazados por maestros anteriores dejaron de recorrerse y eso tuvo como consecuencia que los nuevos no aparezcan. Para mí es una responsabilidad llevar algo tan bello a todas las personas que sea posible. Como todo proceso cultural destinado al público estamos siempre pensando en la invitación a artistas que puedan entender el compromiso del encuentro. La música no se hace entre cuatro paredes para conseguir cuadros colgantes, se hace para los demás.
Nueva novela: “Melú, parcelas de maternidad”
Esta tarde, a las 19 y en el Centro Cultural Rougés (Laprida 31), con entrada libre se presentará “Melú, parcelas de maternidad”, la primera novela histórica de la politóloga Fabiana Cianfanelli, que recorre la geografía emocional de una familia italiana a lo largo del siglo XX. La protagonista atraviesa un abordaje íntimo y testimonial de su vida y de la de una generación de mujeres que crecieron bajo el peso de la tradición, la disciplina y el mandato social, pese a lo cual fueron capaces de reinventarse, resistir y construir identidades propias. Junto a la autora, participará Adriana Lucero.
Dos opciones: feria en Oskar y recital de Mala Cresta
Desde las 18, habrá una nueva edición de La Feria en Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611), con ropa, accesorios, emprendimietos y fanzines, con música en vivo de Agustín González Goytía y de San. Desde las 22, en Bolívar 598 actuará Mala Cresta en formato acústico.
Teatro en Monteros: presentan un libro histórico
Este viernes, a las 20 en el salón Mujeres Montetizas (Leandro Aráoz 271 de esa ciudad del sur), se presentará el libro “Historia del teatro en Monteros”, del escritor local Víctor Hugo Rojas.