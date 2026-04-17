Presentan la película “Alberdi en el espejo”: un puente entre pasado y presente

- No fue uno solo. Fue un hombre múltiple. A mí me interesan las diversas facetas de esa vida: escribió en un almanaque horóscopo sus sueños; se peleó con Rosas y se amigó con Rosas; fue un consecuente monárquico; creyó ilusamente en la idea de progreso moral; escribió miles de cartas; fue menos grosero que Domingo Faustino Sarmiento; fue un liberal entusiasta; vivió convencido de que era un aristócrata... Las facetas diversas e irreductibles hacen una vida. Eso que es difícil de resumir es lo que me motivó a convertir esas historias en una película.