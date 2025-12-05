Recuerdos fotográficos: los constantes cambios de la casa donde nació Alberdi

La casa donde nació Juan Bautista Alberdi, el 29 de agosto de 1810, sufrió numerosos cambios hasta desaparecer. Ubicada en el corazón de la ciudad, frente a la Plaza Independencia, en los primeros metros por 25 de Mayo desde 24 de Septiembre, hoy sólo hay una placa dentro del comercio de La Pizzada que recuerda al prócer. Más hacia el norte, una óptica y un quiosco funcionan en el predio donde estuvo la vivienda.