Recuerdos fotográficos: los constantes cambios de la casa donde nació Alberdi

La casa donde nació Juan Bautista Alberdi, el 29 de agosto de 1810, sufrió numerosos cambios hasta desaparecer. Ubicada en el corazón de la ciudad, frente a la Plaza Independencia, en los primeros metros por 25 de Mayo desde 24 de Septiembre, hoy sólo hay una placa dentro del comercio de La Pizzada que recuerda al prócer. Más hacia el norte, una óptica y un quiosco funcionan en el predio donde estuvo la vivienda.
En su nota “La casa donde nació Alberdi” (22/04/2019) Carlos Páez de la Torre (h) cuenta la historia del edificio.
Sus padres, Salvador de Alberdi y Josefa Rosa Aráoz, vivían en una morada que en 1810 lindaba al sur con la propiedad de Pedro Cayetano Rodríguez y su esposa, Encarnación Bazán, que daba sobre 24 de septiembre. Ellos la vendieron después, en 1863, a Juan Manuel Méndez.
Hacia el norte estaba la vivienda de Lorenzo Domínguez, que luego fue sede del Correo, y que sería posteriormente adquidida por el gobernador José Frías (donde está hoy la Casa Padilla).
La vivienda de los Alberdi fue retratada en un dibujo que encargó Luis F. Aráoz, quien la había visto de chico, en 1857, que fue publicado en la revista porteña “Fray Mocho” en 1915 y reproducido en el Álbum del Centenario. El dibujo abarcaba la casa de Alberdi y la de Rodríguez-Bazán.
Paul Groussac, para la redacción de su estudio “Las Bases de Alberdi y el desarrollo constitucional “ (1918) le pidió a José R. Fierro información sobre el inmueble. Este dijo que en las últimas décadas del Siglo XIX era “una casa grande, con el zaguán en la parte norte y dos piezas con puertas sobre la plaza. El patio estaba sin enladrillar y las piezas interiores con ventanas al patio”.
La misma información añade que, muerto don Salvador en 1822, el hijo prócer vino años después desde Buenos Aires “a recoger su modesta herencia; y para darle su parte en efectivo, se vendió la casa a don Ángel Bazán, por 5.000 pesos bolivianos”.
El inmueble fue cambiando de manos. Páez de la Torre relata que a comienzos de la década de 1860 era propiedad de Dorotea Terán de Paz y después de su hija, Dorotea Paz de Cossio. En los años 1870 vivió la familia de Juan L. Nougués y allí nació en 1871 el futuro gobernador Luis F. Nougués.
Para entonces la casa había sido modificada. En la imagen del centro, de comienzos del Siglo XX, se ve la casa que había sido de Alberdi, de una sola planta. A su izquierda, hacia el sur, se ve la vivienda de Méndez. Al fondo, al norte, se ve el Cabildo.
La casa fue alquilada para negocios. En 1916 funcionaba allí el bar “Centenario”. Al finalizar los años 20 y durante los 30 estuvo ahí el popular bar “Tokio” y después, durante tres décadas, se estableció en el solar la mueblería “Zaffaroni”, como se ve en la tercera foto, de 1968.
En este edificio de dos plantas ya no quedaba nada de la casa original de Alberdi, totalmente demolida.
Perdida entre cartelones de propaganda, una placa de bronce indicaba que era el sitio de nacimiento de Alberdi (última foto, sacada durante la demolición de 1988 de la mueblería. En su lugar quedaron los comercios que funcionan hoy en ese predio, entre “La Pizzada” y el edificio en cuya planta baja está la heladería “Blue bell”.
El texto completo de la nota de Carlos Páez de la Torre está en: https://www.lagaceta.com.ar/nota/804800/actualidad/casa-donde-nacio-alberdi.html