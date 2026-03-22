CulturaMúsica Kid's tiene algo especial: un recital con mezclas perfectas, canciones de todo tipo apto para todo público La banda nacida en El Colmenar y que firmó contrato con Warner Music hace pocas semanas se presentó en La Gesta Cultural. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL EN ACCIÓN. Los músicos de Kid's, Juan Naciff y Mateo López, durante el recital del sábado por la noche. Por Nicolás Iriarte Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánSan Miguel de TucumánWarner Bros Tamaño texto Comentarios Lo más popular La mitad de la población no llega ni al 20 de cada mes con sus ingresos En La Madrid pagaron justos por pecadores Tras la caída del gomero histórico: el arbolado urbano está bajo debate abierto en Tucumán Sexualmente hablando: envejecer con sexualidad El humor social comienza a cuestionar la "motosierra" de Milei Un auto se subió a la peatonal de la Casa Histórica y causó revuelo esta madrugada