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Kid's tiene algo especial: un recital con mezclas perfectas, canciones de todo tipo apto para todo público

La banda nacida en El Colmenar y que firmó contrato con Warner Music hace pocas semanas se presentó en La Gesta Cultural.

EN ACCIÓN. Los músicos de Kid's, Juan Naciff y Mateo López, durante el recital del sábado por la noche. EN ACCIÓN. Los músicos de Kid's, Juan Naciff y Mateo López, durante el recital del sábado por la noche.
Nicolás Iriarte
Por Nicolás Iriarte Hace 1 Hs

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