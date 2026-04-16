Muerte de Diego Maradona: Luque declaró, negó responsabilidades y apuntó contra los forenses

Resumen para apurados
- El neurocirujano Leopoldo Luque se declaró inocente ante un tribunal de San Isidro, negando responsabilidad en la muerte de Diego Maradona y cuestionando los informes de la autopsia.
- En este segundo juicio, Luque rechazó la agonía de 12 horas reportada y cuestionó el peritaje médico. La querella presentó audios despectivos del médico sobre la familia del astro.
- Con penas de hasta 25 años en juego, el juicio durará tres meses. El fallo será clave para determinar responsabilidades penales en el cuidado de pacientes de alta complejidad.
El neurocirujano que atendía a Diego Maradona cuando falleció en 2020 se declaró inocente en el nuevo juicio por la muerte del ídolo, en el que está imputado junto a otros seis profesionales de la salud.
Se trata de la primera declaración en este segundo proceso, luego de que el juicio anterior fuera anulado el año pasado en medio de un escándalo que involucró a una jueza, destituida por autorizar un documental clandestino.
“Soy inocente y lamento mucho su muerte”, afirmó Leopoldo Luque, quien encabezaba el equipo médico del astro durante su internación domiciliaria, tras una cirugía en la cabeza. Maradona falleció a causa de una crisis cardiorrespiratoria y un edema pulmonar.
Luque, al igual que los demás imputados, enfrenta cargos por homicidio con dolo eventual, figura que implica que eran conscientes de que sus acciones podían ocasionar la muerte. El delito prevé penas de hasta 25 años de prisión. Todos sostienen su inocencia y limitan su responsabilidad al rol que cumplían dentro del equipo de salud.
“Reaniman un cadáver”
El neurocirujano, de 44 años, solicitó declarar de manera sorpresiva, un derecho que tienen todos los imputados en este proceso, iniciado el martes en un tribunal de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires.
Su pedido obligó a suspender las declaraciones de otros testigos citados para hoy, entre ellos Gianinna Maradona, por decisión de la fiscalía y las querellas.
El médico rechazó que el exfutbolista haya sufrido 12 horas de agonía antes de su muerte, como indicaron los estudios forenses.
“Estoy completamente seguro de que eso no sucedió”, sostuvo Luque, quien además cuestionó otros puntos de la autopsia, como el elevado peso del corazón de Maradona, algo que -según afirmó- es habitual en exatletas.
También puso en duda el informe en relación con el edema agudo de pulmón.
“Al paciente lo reaniman, paran un segundo la reanimación porque sabían que había fallecido y lo vuelven a reanimar por pedido de la familia. Reaniman un cadáver. ¿Quién sabe lo que genera esto en un cadáver?”, expresó.
Luque también recordó que no fue él quien operó a Maradona del hematoma en la cabeza y que tampoco era su médico en 2007, momento a partir del cual -según dijo- “no recibió más ningún medicamento cardíaco”.
“No vengo a decir lo que me parece, vengo a decir lo que está escrito”, subrayó.
Audios “repulsivos”
Tras la declaración de Luque, el tribunal escuchó, a pedido de la querella, una serie de audios de WhatsApp intercambiados entre el neurocirujano y Maximiliano Pomargo, quien se desempeñaba como secretario privado de Maradona.
En esos mensajes, Luque se expresa de manera despectiva hacia Gianinna y Jana Maradona, otra de las hijas del exfutbolista, y deja entrever maniobras para influir en la familia en favor de la internación domiciliaria.
En otro de los audios también se hace referencia al edema corporal generalizado que presentaba Maradona en sus últimos días.
“Los audios son repulsivos”, afirmó ante la prensa el abogado de Gianinna y Dalma Maradona.
Según el letrado, Luque “quiso explicar lo inexplicable” y rechazó los cuestionamientos del médico al informe forense.
En las pericias participaron “21 profesionales que tienen una opinión diametralmente opuesta a la expuesta hoy por Luque” sobre las causas de la muerte.
El juicio, con audiencias previstas dos veces por semana, podría extenderse al menos durante tres meses.