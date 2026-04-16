Preocupación por la salud de Luis Brandoni: sigue internado y suspendieron su obra con Soledad Silveyra

“Sin entrar en lo específicamente médico que no me corresponde, sí confirmamos anoche la suspensión del espectáculo, para que Beto pueda tener el tiempo necesario para llegar a buen puerto con la recuperación de su dolencia. También por respeto al público, y que no se convierta en rehén de suspensiones y reprogramaciones, sin fecha cierta de efectivizarlas”, explicó el productor Carlos Rottenberg.