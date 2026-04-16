Preocupación por la salud de Luis Brandoni: sigue internado y suspendieron su obra con Soledad Silveyra

Resumen para apurados
- Luis Brandoni sigue internado en Buenos Aires tras sufrir una caída doméstica el fin de semana, lo que derivó en la suspensión indefinida de su obra teatral en el Multitabarís.
- El actor de 86 años evoluciona de un hematoma tras descartarse un ACV. Carlos Rottenberg canceló las funciones con Soledad Silveyra para evitar incertidumbre y reprogramaciones.
- La obra queda fuera de cartelera sin fecha de regreso. La prioridad absoluta es la recuperación de Brandoni, quien ya enfrentó previos desafíos de salud durante la última temporada.
La salud de Luis Brandoni continúa bajo seguimiento médico constante luego de la caída que sufrió el fin de semana en su domicilio. El actor permanece internado y, según se informó, se encuentra “estable”, aunque todavía no hay una fecha definida para el alta ni precisiones sobre cuándo podrá continuar la recuperación en su casa.
Este jueves por la mañana los médicos observaron una evolución favorable, con el hematoma producto del golpe en proceso de reabsorción, lo que representa una señal positiva dentro del cuadro general, según publicó Clarín. Brandoni cumple 86 años este sábado 18 de abril.
En paralelo, el Teatro Multitabarís confirmó durante la medianoche la suspensión indefinida de “Quién es quién”, la comedia que el actor protagoniza junto a Soledad Silveyra. En un primer momento, la producción había optado por pausar las funciones a la espera de la evolución de ambos, pero en las últimas horas resolvió cancelar la obra sin plazo de regreso.
“Sin entrar en lo específicamente médico que no me corresponde, sí confirmamos anoche la suspensión del espectáculo, para que Beto pueda tener el tiempo necesario para llegar a buen puerto con la recuperación de su dolencia. También por respeto al público, y que no se convierta en rehén de suspensiones y reprogramaciones, sin fecha cierta de efectivizarlas”, explicó el productor Carlos Rottenberg.
De este modo, la obra queda fuera de cartel por tiempo indeterminado, mientras se prioriza la recuperación del actor y se busca evitar nuevas cancelaciones sobre la marcha, brindando mayor claridad al público.
En relación a lo ocurrido, Rottenberg aclaró que no se trató de un ACV, como se especuló en un primer momento, sino de un hematoma derivado del golpe sufrido en un accidente doméstico.
Antes del incidente, Brandoni mantenía una intensa agenda laboral con funciones de “Quién es quién” en el Teatro Multitabarís. Sin embargo, el viernes ya se habían suspendido las actividades teatrales debido a una complicación de salud de Soledad Silveyra que, según el productor, era menor y le permitiría regresar en el corto plazo. La posterior caída del actor derivó en la cancelación total de la obra.
No es la primera vez que el espectáculo debe modificar su cronograma por cuestiones de salud. Durante el verano, no pudo incorporarse a la cartelera de Mar del Plata por recomendación médica, que indicó que Brandoni permaneciera en Buenos Aires para un control más cercano, por lo que la temporada continuó en la capital.
Además, en noviembre del año pasado el actor había sido internado de urgencia por un pico de presión arterial, situación que también lo obligó a suspender funciones que estaban previstas en el Teatro Liceo.