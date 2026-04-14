Cómo sigue la salud de Luis Brandoni: qué dicen los pronósticos de los médicos

La temporada de “¿Quién es quién?” permanece suspendida debido a las complicaciones de salud que atraviesan sus dos protagonistas. Al cuadro ya conocido de Soledad Silveyra, este martes se sumó la preocupación por Luis Brandoni, quien debió ser ingresado a un centro de salud tras sufrir un accidente doméstico. Luego de horas de incertidumbre entre sus seguidores, los resultados de los últimos estudios médicos trajeron el alivio esperado.
Si bien en un principio circularon versiones periodísticas que indicaban que el actor de 85 años había sufrido un “pequeño ACV”, el entorno del artista y los partes médicos aclararon rápidamente la situación. Fue el propio Ángel de Brito, en su ciclo de Bondi Live, quien rectificó la información inicial: “Finalmente no es un ACV, la noticia es mucho más alentadora”, advirtió el periodista, tras el revuelo que generó la noticia del supuesto accidente cerebrovascular.
El origen de la complicación
A partir de las precisiones brindadas por el productor teatral Carlos Rottemberg, se supo que el cuadro de Brandoni se debe estrictamente a las consecuencias de una caída sufrida el pasado sábado en su domicilio. Según detalló De Brito, los estudios por imagen detectaron un “hematoma” producto del fuerte impacto, descartando cualquier tipo de lesión neurológica previa al golpe.
A pesar del optimismo por el diagnóstico, el protagonista de Esperando la carroza permanece bajo cuidado médico en el Sanatorio Güemes. El pronóstico es positivo, pero los profesionales indicaron que debe continuar internado en observación hasta que el hematoma “se reabsorba” por completo de manera natural.
Los problemas de salud que frenan el teatro
La situación de Brandoni se suma a la de su compañera de elenco, Soledad Silveyra, quien ya venía lidiando con una dolencia que había obligado a cancelar las primeras funciones. Esta "doble baja" deja un manto de dudas sobre el regreso de la obra a la cartelera porteña.
"Las funciones continúan suspendidas hasta que Luis se recupere y pueda volver al escenario con normalidad", confirmó el conductor de Ángel Responde.
Por el momento, el enfoque está puesto en la evolución clínica del actor, quien se encuentra "completamente normal" y custodiado por su equipo médico a la espera del alta definitiva.