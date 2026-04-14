Cómo sigue la salud de Luis Brandoni: qué dicen los pronósticos de los médicos

Si bien en un principio circularon versiones periodísticas que indicaban que el actor de 85 años había sufrido un “pequeño ACV”, el entorno del artista y los partes médicos aclararon rápidamente la situación. Fue el propio Ángel de Brito, en su ciclo de Bondi Live, quien rectificó la información inicial: “Finalmente no es un ACV, la noticia es mucho más alentadora”, advirtió el periodista, tras el revuelo que generó la noticia del supuesto accidente cerebrovascular.