Ximena Capristo contó por que se peleó con Paula Chaves: "A partir de ahí le hice la cruz"

“A mí me hizo un comentario puntual sobre mi hijo, como en chiste; estábamos en una reunión, mi nene era bebé de meses”, recordó Capristo. Sin entrar en detalles sobre la frase, remarcó que se trató de una situación que le resultó inaceptable. “Habló de una situación que a mí no me gustó, y a partir de ahí le hice la cruz”, sostuvo.