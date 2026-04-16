Ximena Capristo contó por que se peleó con Paula Chaves: "A partir de ahí le hice la cruz"

Resumen para apurados
- Ximena Capristo reveló en el programa SQP que cortó su vínculo con Paula Chaves años atrás tras un comentario ofensivo sobre su hijo, marcando el fin de su amistad mediática.
- La pelea surgió por un chiste inoportuno de Chaves durante el puerperio de Capristo. Ambas eran cercanas debido a los proyectos teatrales compartidos por sus parejas en el pasado.
- Esta confesión se suma a otros conflictos públicos de Chaves, exponiendo la fragilidad de los vínculos en el espectáculo y el impacto duradero de las ofensas personales en medios.
Durante años, Paula Chaves y Ximena Capristo compartieron reuniones, eventos y momentos familiares, impulsados también por los proyectos teatrales de sus parejas, Pedro Alfonso y Gustavo Conti. Sin embargo, ese vínculo cercano se rompió de manera abrupta y definitiva.
Ahora, en medio de un nuevo capítulo del conflicto de Chaves con Zaira Nara, a quien le retiró el madrinazgo de su hija, Capristo decidió contar públicamente el origen de su distanciamiento con la modelo. Lo hizo en el programa SQP, donde apuntó a una situación puntual que nunca logró perdonar.
“Ella lo sabe y se lo dije, hubo un tema puntual que no me gustó”, explicó. Según relató, todo se desencadenó a partir de un comentario que Chaves hizo en un momento especialmente sensible: su puerperio, pocos meses después del nacimiento de su hijo Félix.
“A mí me hizo un comentario puntual sobre mi hijo, como en chiste; estábamos en una reunión, mi nene era bebé de meses”, recordó Capristo. Sin entrar en detalles sobre la frase, remarcó que se trató de una situación que le resultó inaceptable. “Habló de una situación que a mí no me gustó, y a partir de ahí le hice la cruz”, sostuvo.
La panelista también contó que el tema fue hablado en ese mismo momento, pero la explicación no alcanzó para recomponer el vínculo. “Lo hablamos en ese momento, me dijo que era un chiste, ahí se me cruzó y no pude retomar la situación. Quedó como un chiste, no me pidió disculpas, yo me ofendí muchísimo y lo hablé con Conti”, detalló.
Para Capristo, ese episodio marcó un límite definitivo. “Para mí, hasta allá llegó”, afirmó, dejando en claro que la referencia a su hijo fue el punto de quiebre.
Aún con el paso del tiempo, la herida sigue presente. La ex Gran Hermano explicó que el comentario resultó especialmente doloroso por el proceso previo que atravesó para convertirse en madre. “Yo busqué cuatro años a mi hijo. Y después, que surja esta situación, fue muy doloroso. Yo lo busqué muchísimo a mi hijo, no hice tratamientos, ella sabía”, expresó.
Finalmente, concluyó que nunca hubo un intento de reparación por parte de Chaves. “Ella se habrá dado cuenta pero nunca me encaró”, cerró.