Paula Chaves rompió el silencio sobre la nota fallida con la China Suárez: “No me gusta el quilombo ni quedar pegada”

La escena del streaming argentino atraviesa días de pura efervescencia. La fallida visita de la China Suárez al programa Antes que Nadie, en Luzu TV, se convirtió en tema obligado en los portales de espectáculos y los programas de chimentos. Lo que prometía ser una entrevista explosiva, cargada de rating y repercusión, terminó cancelándose a último momento, dejando al público con más preguntas que respuestas.
Entre las figuras involucradas, Paula Chaves, conductora de Tapados de Laburo (Olga), decidió romper el silencio y contar su versión sobre por qué también rechazó la posibilidad de entrevistar a la actriz. Frente a las cámaras de Puro Show (El Trece), la modelo y conductora fue clara:
“Yo no hubiese podido hacer la nota que tal vez todos hubiesen esperado. A mí no me gusta el quilombo, ustedes lo saben. Yo le esquivo a todo, no fomento ni hago cosas para que en mis redes se hable de mi vida privada. Sí comparto algo con Pedro (Alfonso) y mis hijos, pero no me gusta el bardo, porque la paso mal y no me gusta quedar pegada en esto.”
Sobre cómo surgió la posibilidad de la entrevista, Chaves explicó: “Nosotros venimos hablando con Caro Nolte, que es nuestra mánager, hace un montón de tiempo, y estaba la posibilidad. Yo, la verdad, problema personal no tengo...”. En cuanto a su relación con la China Suárez, fue sincera: “Nuestra relación se enfrió, pero no pasa nada. Tampoco banco todo el odio que se está comiendo, porque no está bueno fomentar esa agresión de un team u otro, si el canal o si le bajaron la nota”.
La conductora también subrayó que su programa no está orientado a ese tipo de contenidos: “No es nuestro fuerte hacer entrevistas como la que se debería haber hecho a una persona como la China, que viene a presentar su película. No tenía ganas de meterme en eso. Si no acepté conducir magazines de aire, fue justamente porque no me divierte ese formato. En Tapados de Laburo somos cinco en la mesa, todo se consensúa entre todos”.
Con total naturalidad, Chaves consideró que la nota podría haber encajado mejor en otro espacio del canal Olga: “El canal también puede decidir que es un perfil más para Soñé que volaba, el programa de Migue (Granados), o el de Nati Jota, que lo hace espectacular a la mañana”.
Luego, describió el espíritu del ciclo que conduce: “Yo trabajo con Nacho Elizalde, Luli González, El Mortedor y Evelyn Botto. Tenemos un programa recontra divertido, vienen cantantes, se arman cosas hermosas. No hacemos ese tipo de notas y yo no lo hubiese podido hacer bien. No me hubiese salido y tampoco es para Tapados de Laburo. Entiendo que desde Olga dijeron: ‘Che, capaz que es una nota más para otro programa’. ¿La entrevistaría? Sí, claro, el día de mañana. Tengo buena onda, todo. Pero hoy no encajaba”.
Consultada sobre los dichos de Migue Granados, quien también habría rechazado la entrevista, Paula fue tajante: “Fue una conversación que se dio durante mucho tiempo, pero no creo que él haya mentido. Tampoco se quiere meter en esos líos, como muchos”.
Por último, la conductora se refirió a su vínculo con Zaira Nara, otra ex integrante de su histórico grupo de amigas: “Nos cruzamos de vez en cuando, nos saludamos, hablamos, pero no hay cotidianidad. Eso fue nada más. No puedo hacer futurología”.
Con tono sereno pero firme, Paula Chaves dejó en claro que su decisión no respondió a rencores personales, sino a una elección profesional y emocional: mantenerse lejos del ruido mediático.