Baja en los plazos fijos: cuánto ganás si invertís $100.000 a 30 días en abril 2026

Quienes quieran hacer nuevas inversiones para ganar en plazos fijos en estos días, podrán ver una caída porcentual en las TNA (Tasa Nominal Anual). Durante la última semana, los intereses ofrecidos por los bancos sufrieron disminuciones que implicaron una baja de entre 0.5 y 2 puntos. Sin embargo, el plazo fijo sigue siendo una de las opciones más tradicionales para hacer rendir el dinero y, por eso, también se ubica entre las más utilizadas.