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Baja en los plazos fijos: cuánto ganás si invertís $100.000 a 30 días en abril 2026

Tras la intervención del BCRA en el mercado cambiario, las tasas nominales anuales perforaron el piso del 20% en las principales entidades.

Baja en los plazos fijos: cuánto ganás si invertís $100.000 a 30 días en abril 2026 Foto: Adobe Stock
Por Milagro Corbalán Hace 8 Min

Resumen para apurados

  • Los bancos argentinos bajaron las tasas de plazos fijos por debajo del 20% anual en abril de 2026, tras la intervención del BCRA para estabilizar el valor del dólar oficial.
  • La caída de hasta 2 puntos en la TNA ocurrió luego de que el BCRA comprara U$S 112 millones. Entidades como Banco Provincia y Macro lideran los rendimientos con apenas un 21,50%.
  • Pese a la baja, el plazo fijo sigue siendo la opción más tradicional. Se espera que los ahorristas monitoreen si la estabilidad del dólar compensa la pérdida de rendimiento mensual.
Resumen generado con IA

Quienes quieran hacer nuevas inversiones para ganar en plazos fijos en estos días, podrán ver una caída porcentual en las TNA (Tasa Nominal Anual). Durante la última semana, los intereses ofrecidos por los bancos sufrieron disminuciones que implicaron una baja de entre 0.5 y 2 puntos. Sin embargo, el plazo fijo sigue siendo una de las opciones más tradicionales para hacer rendir el dinero y, por eso, también se ubica entre las más utilizadas.

¿Cuánto dinero generan $900.000 en un plazo fijo a 30 días en abril?

¿Cuánto dinero generan $900.000 en un plazo fijo a 30 días en abril?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró U$S112 millones, lo que logró frenar la subida del dólar y dejar el cambio oficial por debajo de los $1.400. Pero también las TNA de los plazos fijos terminaron por caer y se ubicaron por debajo del 20% en colocaciones a 30 días.

Los bancos con mayores rendimientos, entre los 10 más usados de Argentina, se mencionan el Banco Provincia de Buenos Aires y Macro –21.50%–, le sigue el BBVA –20.50%–; ICBC –19.75%– y Credicoop –19.50%–.

  • Banco Nación: ganancia de $1561,64 | Total a retirar: $101,561.64
  • Banco Santander: ganancia de $1,356.16 | Total a retirar: $101,356.16
  • Banco Galicia: ganancia de $1,500.00 | Total a retirar: $101,500.00
  • Banco Provincia de Buenos Aires: ganancia de $1,767.12 | Total a retirar: $101,767.12
  • Banco BBVA: ganancia de $1,684.93 | Total a retirar: $101,684.93
  • Banco Macro: ganancia de $1,767.12 | Total a retirar: $101,767.12
  • Banco Credicoop: ganancia de $1,602.74 | Total a retirar: $101,623.29
  • Banco ICBC: ganancia de $1,623.29 | Total a retirar: $101,500.00
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: ganancia de $1,561.64 | Total a retirar: $101,561.64
Temas Banco Central de la República Argentina
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