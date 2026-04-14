Ranking de plazos fijos: las 10 entidades con mejores tasas, según el BCRA

Entre las ventajas que ofrece el plazo fijo, está la seguridad que brinda para ahorrar, porque desde el principio el inversor sabe cuánto ganará. También está cubierto por el seguro de depósitos hasta un monto determinado. El plazo fijo puede hacerse en pesos argentinos, dólares estadounidenses en algunos casos y UVIs o UVAs, que son unidades que se ajustan por diferentes índices como la inflación o el costo de la construcción.