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Ranking de plazos fijos: las 10 entidades con mejores tasas, según el BCRA

Las tasas que se ofrecen por banco pueden cambiar cada día hábil del mes, por lo que los valores ofrecidos hoy, 28 de marzo, podrían ser diferentes al lunes 30.

Ranking de plazos fijos: las 10 entidades con mejores tasas, según el BCRA BCRA
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El BCRA difundió hoy las tasas de plazo fijo en Argentina para este 28 de marzo, destacando rendimientos de entre 21% y 24% en los principales bancos para orientar a los inversores.
  • Bancos ajustan tasas a diario tras la desregulación. Macro e Hipotecario lideran con 24%, seguidos por el Provincia (23%) y Nación (22%), facilitando la comparación para el ahorrista.
  • La variabilidad diaria obliga a los usuarios a comparar opciones constantemente. Se espera que esta competencia entre entidades defina el atractivo del ahorro en pesos ante la inflación.
Resumen generado con IA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ofrece una tabla comparativa con los intereses que cada banco paga por los depósitos. Esta herramienta permite visualizar fácilmente las diez entidades con las ofertas más competitivas del mercado actual. Así, los ahorristas pueden elegir la opción que brinde mayor rentabilidad para su dinero antes de realizar la inversión.

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La gestión se realiza de forma directa desde el home banking si ya existe una cuenta en el banco elegido. En caso de preferir una entidad diferente, el sistema permite solicitar el depósito a través de los enlaces oficiales del BCRA, incluso sin ser cliente previo. Esta modalidad facilita el acceso a mejores tasas y ayuda a proteger los ahorros frente al avance de los precios.

Tres alternativas al plazo fijo que rinden más y le ganan a la inflación

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  • Banco Macro: 24%
  • Banco Hipotecario S.A.: 24%
  • Industrial and Commercial Bank of China (ICBC): 23.15%
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 23%
  • Banco de la Nación Argentina: 22%
  • Banco Santander Argentina S.A.: 22%
  • Banco BBVA Argentina S.A.: 21%
  • Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 21%
  • Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 21%
  • Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 21%
Entre las ventajas que ofrece el plazo fijo, está la seguridad que brinda para ahorrar, porque desde el principio el inversor sabe cuánto ganará. También está cubierto por el seguro de depósitos hasta un monto determinado. El plazo fijo puede hacerse en pesos argentinos, dólares estadounidenses en algunos casos y UVIs o UVAs, que son unidades que se ajustan por diferentes índices como la inflación o el costo de la construcción.

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