Ranking de plazos fijos: las 10 entidades con mejores tasas, según el BCRA

Resumen para apurados
- El BCRA difundió hoy las tasas de plazo fijo en Argentina para este 28 de marzo, destacando rendimientos de entre 21% y 24% en los principales bancos para orientar a los inversores.
- Bancos ajustan tasas a diario tras la desregulación. Macro e Hipotecario lideran con 24%, seguidos por el Provincia (23%) y Nación (22%), facilitando la comparación para el ahorrista.
- La variabilidad diaria obliga a los usuarios a comparar opciones constantemente. Se espera que esta competencia entre entidades defina el atractivo del ahorro en pesos ante la inflación.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ofrece una tabla comparativa con los intereses que cada banco paga por los depósitos. Esta herramienta permite visualizar fácilmente las diez entidades con las ofertas más competitivas del mercado actual. Así, los ahorristas pueden elegir la opción que brinde mayor rentabilidad para su dinero antes de realizar la inversión.
La gestión se realiza de forma directa desde el home banking si ya existe una cuenta en el banco elegido. En caso de preferir una entidad diferente, el sistema permite solicitar el depósito a través de los enlaces oficiales del BCRA, incluso sin ser cliente previo. Esta modalidad facilita el acceso a mejores tasas y ayuda a proteger los ahorros frente al avance de los precios.
- Banco Macro: 24%
- Banco Hipotecario S.A.: 24%
- Industrial and Commercial Bank of China (ICBC): 23.15%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 23%
- Banco de la Nación Argentina: 22%
- Banco Santander Argentina S.A.: 22%
- Banco BBVA Argentina S.A.: 21%
- Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 21%
- Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 21%
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 21%