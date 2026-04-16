Cuatro tucumanos ganaron el pozo de Números de Oro y se llevaron $7.000.000

La semana número 3 del entretenimiento de LA GACETA, Números de Oro, dejó una gran noticia para varios lectores de la provincia. En esta edición, cuatro participantes presentaron sus tarjetas ganadoras y se repartieron el pozo de $7.000.000.
Como cada viernes, los lectores reciben junto al diario la tarjeta del entretenimiento, que les permite participar por un pozo base de $3.500.000. Además, si el cupón contiene el sello de “Usuario Tarjeta Sol”, el premio se duplica automáticamente.
En esta oportunidad, al haberse presentado cuatro tarjetas ganadoras, los afortunados participantes se repartieron el pozo acumulado de $7.000.000.
Un clásico que se renueva
Con estos ganadores, continúa una nueva campaña de Números de Oro, que sigue repartiendo premios y alegría entre los tucumanos semana a semana.
Cada nueva edición renueva la ilusión de miles de lectores que buscan convertirse en los próximos ganadores.
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