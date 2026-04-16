La polémica interna que habría empujado la salida de Javier Mascherano como técnico de Inter Miami

La explicación oficial y una salida que sigue dejando dudas

En contraste con todo eso, Mascherano se había despedido con un mensaje mucho más sobrio. “Quiero que todos sepan que, por razones personales, he decidido terminar mi ciclo como entrenador del Inter Miami”, expresó. También agradeció al club y a los jugadores por los “momentos inolvidables”. Pero mientras el Inter Miami ya reordena su estructura con Guillermo Hoyos al frente de manera interina, la sensación es que el argumento oficial no alcanzó para cerrar una salida que, lejos de apagarse, sigue abriendo interrogantes.