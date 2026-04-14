El tiempo en Tucumán: se espera un martes inestable, que terminaría con algunas lluvias

Resumen para apurados
- Tucumán enfrentará una ola de calor toda la semana con máximas superiores a 30 °C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional ante el ingreso de una masa de aire cálido.
- La jornada inició con 22 °C de mínima y térmicas que rozan los 36 °C. El pronóstico prevé alta humedad y nubosidad variable, manteniendo condiciones de calor extremo hasta el jueves.
- Se espera un cambio el viernes con posibles lluvias que bajarán la temperatura el domingo. No obstante, el alivio será breve, ya que otro frente cálido regresaría el lunes siguiente.
Un frente de inestabilidad atmosférica se instalará hoy sobre el centro y el noreste del país, por lo que el pronóstico del tiempo para Tucumán se modificó en las últimas horas, aunque no se descartan algunas lluvias por la tarde. La máxima llegaría a los 24 °C.
Mientras que se esperan fuertes tormentas en Chaco y el este de Santiago del Estero, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan que algunas precipitaciones podrían llegar al sur y al este tucumano, aunque con menos intensidad.
El informe del SMN sostiene que la jornada comenzó con cielo cubierto y una humedad del 98%. La temperatura mínima fue de 19 °C y la visibilidad fue de casi 10 kilómetros. Los vientos fueron leves desde el noreste.
Durante la mañana y el mediodía, la nubosidad podría descender en el centro y el norte de la provincia, mientras que la temperatura se elevaría hasta llegar a los 23 °C. La humedad se mantendrá por arriba del 80%.
La máxima de 24 °C, de acuerdo con el SMN, se alcanzará durante la siesta y la tarde, para cuando se espera, además, el incremento de la nubosidad, que se mantendrá por encima del 60%. La humedad sería del 80%.
Con la caída de la tarde no se descartan algunas precipitaciones aisladas en Concepción y en la zona de Leales, mientras que la temperatura retrocedería hasta los 20 °C.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
El pronóstico extendido del SMN sostiene que las condiciones del tiempo del miércoles podrían modificarse por la tarde, después de un comienzo de jornada inestable y con probables precipitaciones. El cielo podría despejarse parcialmente por la tarde y la máxima llegaría a los 26 °C.
Para el jueves se anuncia el incremento de la nubosidad mientras que la máxima rondaría los 25 °C y para el viernes, el sábado y el domingo la térmica no superaría los 27 °C. No se esperan nuevas precipitaciones para el resto de la semana.